Zwaaien maar, Jaguar F-Type ZP Edition is écht de laatste

Als we Jaguar mogen geloven is de F-Type ZP Edition echt de allerlaatste.

Toen Jaguar een jaar geleden de F-Type 75 onthulde dachten we: oké, dit is de laatste. De laatste hoera om afscheid te nemen van de iconische Britse sportwagen met de 5.0 Supercharged V8. En ja, we zijn de zes- en viercilinders die ook geleverd zijn onder de kap van dit model zeker niet vergeten.

Maar niets van dit alles. Voordat de F-Type met pensioen gaat heeft Jaguar nog tenminste één afscheidsmodel. Ze kunnen er ook gewoon geen afscheid van nemen hè. Geeft niks, Jaguar kiest voor volledig elektrisch en daarmee verliest het merk zijn wilde haren. Dan mag je het afscheidstournee best rekken wat mij betreft.

Dat doen ze nu in elk geval met de Jaguar F-Type ZP Edition. Het is een hommage naar de E-Type en er worden er slechts 150 van gemaakt, verkrijgbaar als coupe en als cabrio. Dat eeuwig teren op heritage is een trucje met een bepaalde houdbaarheidsdatum. Toch blijft Jaguar, een merk met nu eenmaal een zeer rijke historie, deze kaart trekken.

De Jaguar E-Type ZP Edition is verkrijgbaar in twee kleurtjes. De kleur Oulton Blue Gloss of je kiest voor Crystal Grey Gloss. De blauwe heeft een two-tone interieur van rood en zwart. Het grijze exemplaar heeft een wat minder spannend interieur met een combi van blauw en zwart. Verder herken je deze ZD Edition aan de nodige badges en het ronde witte vlak zonder getal op de deuren van de auto.

Aan de motor heeft Jaggg niets gedaan. In de basis is dit de P575. Oftewel een 5.0 liter Supercharged V8, goed voor 575 pk en 700 Nm koppel. Gekoppeld aan een achttraps automaat en vierwielaandrijving zit je in 3,7 seconden op de honderd. De topsnelheid bedraagt 300 km/u.

Zou de Jaguar F-Type ZP Edition echt de laatste zijn, zoals de titel suggereert? Met Jaguar weet je het maar nooit. Maakt ook niet uit. The more the merrier. Eerst de taak aan het Britse merk om 150 exemplaren van deze speciale editie te slijten.

De Jaguar F-Type ZD Edition als coupé heeft een prijskaartje van €236.252, voor de Convertible moet je €241.312 lappen.