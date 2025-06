Nieuw model rijbewijs in productie: dit is er veranderd

Het roze pasje krijgt een paar kleine, maar wel belangrijke aanpassingen.

Geniet er nog maar even van om een fysiek pasje te kunnen tonen wanneer Oom Agent je staande houdt. In 2030 moeten alle lidstaten dan een digitaal rijbewijs invoeren die je gewoon op je smartphone kunt bewaren. Het kan dus zomaar zijn dat het nieuwe rijbewijs dat gisteren in productie is gegaan, het laatste fysieke rijbewijs is dat je hier kunt krijgen. Een collectors item dus!

Op 1 juni 2025 is het nieuwe model rijbewijs in productie genomen. Met het blote oog is er vrij weinig nieuws te spotten. Alleen de vormgeving van de echtheidskenmerken zijn veranderd volgens de RDW. Het uitgifteproces en de kosten blijven gelijk. Ook bevat het rijbewijs nog steeds een contactloze chip en kan het worden gebruikt als inlogmiddel.

Het nieuwe rijbewijs: de veranderingen

Een belangrijke aanpassing is de nieuwe echtheidskenmerken. Door deze nieuwe echtheidskenmerken moet het moeilijker zijn om het rijbewijs te vervalsen. Voor de uitleg over de nieuwe kenmerken laat de RDW, senior projectmanager Bas Berkhout aan het woord: ”Het zijn er meer én we hebben nieuwe technologieën toegepast. Zo zie je bijvoorbeeld een gedeelte van de antenne van de chip in het transparante gedeelte van het rijbewijs.”

Deze antenne loopt door het gedeeltelijk transparante deel van het pasje. In de letters NL op de voorkant en in het transparante deel in de rechterbovenhoek zie je de drie gele strepen (die de RDW dus antenne noemt) die door het rijbewijs loopt.

Berkhout vervolgt: ”Niet alles is met het blote oog te zien. Op de voorzijde en op de achterkant kun je met een UV-lamp illustraties van bijvoorbeeld een stratennetwerk of een verkeerslicht zien.” Zodra je de UV-lamp op het nieuwe rijbewijs schijnt, moet je het onderstaande beeld zien op de voor- en achterkant. Wat een gezellige boel, nietwaar?

Nog iets waar je weinig van merkt en waarschijnlijk nog nooit over hebt nagedacht: de producent van je rijbewijs. Het vorige contract voor de productie van het rijbewijs is na 10 jaar gestopt waardoor er een nieuwe aanbesteding moest komen. Deze aanbesteding is gewonnen door producent Thales. Zij produceren naast het nieuwe model rijbewijs ook het kentekenbewijs.

En vergeet niet je rijbewijs deze maand te verlengen om het T-rijbewijs gratis te behouden!

