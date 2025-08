Ik vraag dat voor een vriend hoor. Die is zijn rijbewijs kwijt en wil hem zo snel mogelijk terug..

Het is de nachtmerrie voor elke petrolhead, gesnapt worden met een dusdanige snelheid dat je rijbewijs wordt ingevorderd. Naast dat het een enorm hoge boete oplevert, is het vooral erg onhandig. Zeker als je afwijkende werktijden hebt en in een dorp woont waar ze het OV nog moeten uitvinden.

Ik ken iemand die dat is overkomen. Afgelopen dinsdag reed hij in de ochtend over een kaarsrechte weg zonder in- of uitritten, met een door een berm en heg gescheiden fietspad en nergens verkeer te zien. 100 kilometer per uur zou daar een prima snelheid zijn.

Alleen reed die vriend daar geen 100, maar 115. En was de maximumsnelheid ter plaatse slechts 60 kilometer per uur. En precies op dat moment werd hij gelaserd door de plaatselijke hermandad, in het kader van de Europese Flitsmarathon. Na correctie bleef er een overschrijding over van 51 kilometer te snel. Dat betekent dus dat hij zijn rijbewijs voorlopig kwijt is.

Oh ja, misschien had je het tussen de regels al gelezen, maar die vriend waar ik het over heb… Dat ben ik zelf. Aaaah…

Rijbewijs kwijt, hoe krijg ik hem het snelste terug?

Voor het eerst in mijn leven ben ik dus de pineut en mocht ik mijn roze pasje achterlaten en geen meter meer rijden. En dat is wennen voor iemand die voor ieder wissewasje de auto pakt, kan ik je melden. En daarom wil ik dat rijbewijs natuurlijk het liefst zo snel mogelijk terug. Maar hoe?

In een ver verleden heb ik een rechtenstudie voltooid, dus ik weet nog een beetje van de hoed en de rand. Maar ik heb me nooit gespecialiseerd in het terugkrijgen van een rijbewijs. Toch heb ik op advies van de politie zelf direct een klaagschrift geschreven en digitaal gestuurd naar het Parket Midden-Nederland.

Daarin staat dat ik het rijbewijs echt heel hard nodig heb voor het werk, aangezien ik de komende weken om 5:30 in de radiostudio aanwezig moet zijn, die net wat te ver is om te fietsen. Bussen gaan natuurlijk nog ook nog niet om die tijd. En op de bromfiets mag ik niet zonder rijbewijs. Mag ik trouwens wel op een paard? Vroeg ik me ineens af…

Daarom dus de vraag aan een ieder die meeleest, ervaringsdeskundige of niet, jurist of geïnteresseerde, ik zit te springen om slimme opmerkingen. Om een beetje hulp, zogezegd. Oh ja, jullie mogen me even uitlachen hoor, dat heb ik verdiend. Maar dan als tegenprestatie een tip waar ik iets mee kan.

Afgesproken? Dank!