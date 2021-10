Zo roggel je een kaartje voor de Dutch Grand Prix van 2022

Dus je wil Max Verstappen weer zien winnen in Zandvoort volgend jaar? Lees dan snel hoe je een kaartje roggelt voor de volgende Dutch Grand Prix!

Het lijkt inmiddels alweer een eeuwigheid geleden, maar het was 2019 toen we ons voor het eerste konden inschrijven om een kaartje te kopen voor de Dutch Grand Prix. Die stond immers aanvankelijk op de kalender voor mei 2020. Zo simpel als een paar honderd Euro op tafel leggen voor het voorrecht om Max Verstappen te zien winnen, was het allemaal niet. Het animo voor de race was immers zo groot, dat je eerst moest loten om überhaupt het recht te krijgen de nieuwe PlayStation voor je zoon stuk te slaan op een dagje uit met allemaal andere Max-fans.

Vraag naar kaartjes overstijgt aanbod

Daar de vraag het aanbod zo extreem oversteeg, ontstonden er bizarre praktijken. Handige Harry’s probeerden hun kaartjes voor woekerprijzen te verpatsen op internet. Het liep allemaal zo uit de klauwen, dat er zelfs kamervragen gesteld werden. De politici hadden op dat moment namelijk nog geen Corona om zich mee bezig te houden.

Duinen

Uiteindelijk werd er een voor de meeste mensen acceptabele variant gevonden om de kaarten te verdelen. Door de Rony Rona, moest de organisatie vervolgens dit jaar alsnog weer een verdeelsleutel creëren omdat nog niet iedereen mocht komen. Sommigen werden hierbij natuurlijk bitter teleurgesteld, maar het proces lijkt over het algemeen redelijk netjes verlopen te zijn. Doch of je nu teleurgesteld bent dit jaar of niet, je wilt volgend jaar natuurlijk weer/alsnog naar de Duinen.

Inschrijving opent (en sluit) in november

In dat geval moet je even opletten. Het inschrijven om een kaartje te mogen kopen, gaat 1 november namelijk alweer van start. Op dit moment kan je je al ‘pre-regristeren’. Racefanaten kunnen aanspraak maken op maximaal zes kaarten. Dit kan dan alleen voor de race in 2022, of meteen voor 2022 én 2023.

Sommigen hebben een streepje voor in dit proces. Dit geldt voor de mensen die voor dit jaar een kaartje hadden maar er niet bij mochten zijn én voor mensen die bij de eerste ronde meteen kaartjes hebben gekocht voor de eerste drie edities van de race. De goedkope staanplaatsen zijn hierdoor voor volgend jaar al vergeven. Op 22 november om 12:00 uur ’s middags sluit de inschrijving.

Ben jij er volgend jaar ook weer bij?