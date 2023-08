Weersverwachting Zandvoort: Wel of geen poncho nodig?

Heb je nu wel of geen poncho nodig tijdens het Formule 1-weekend in Zandvoort?

De weersvoorspellingen voor het aankomende weekend zagen er begin van deze week niet al te best uit. Vandaag zou het zomerweer vertrekken, met een nat en vies weertje op de vrijdag, zaterdag en zondag.

Niets is zo veranderlijk als het weer. En zeker weersvoorspellingen worden pas echt nauwkeurig als de betreffende dagen dichterbij komen. Zoals het Formule 1-weekend op Zandvoort. Dat morgen officieel begint en dan heb je natuurlijk de zaterdag en de zondag.

Aan het begin van deze week leek het duidelijk. Jij moet met je poncho naar Zandvoort afreizen om de buien te trotseren. Zo dramatisch als het toen leek, valt het nu wel mee voor de eerste twee dagen. Het zijn voorspellingen, dus je hebt altijd nog kans op de beoogde regenrace. Toch ziet het er niet heel verkeerd uit.

Vrijdag

Ja, er zijn volgens Weerplaza nog steeds kans op buien dit weekend. De vrijdag lijkt de mooiste dag te worden. Het is bewolkt met een max temperatuur van 22 graden. Qua regenval spreekt men over 1,6 mm. Dat valt dus echt wel mee. Je kunt een beetje nat worden, maar echt plenzen gaat het niet morgen. Je zit er dus prima bij op de tribune. Mooi!

Zaterdag

De zaterdag ziet er wat minder mooi uit. Er is wat meer ruimte voor de zon. Echter zowel bij de derde vrije training als bij de kwalificatie is er serieuze kans op buien. Voor Weerplaza is het moeilijk te zeggen of de regen ook echt op het circuit gaat vallen of elders in de gemeente. Kortom, het is 50/50 of je er droog bij zit. Ik hoop het voor je.

Zondag

De zondag dan. De belangrijkste dag van het weekend. Ook de natste dag. De kans op een regenrace is nog steeds aanwezig. Het lijkt sowieso geen aangename dag te worden. Windkracht 4 met kans op windkracht 5 en felle regenbuien tot 7 mm. Met maximaal 19 graden kaan de baan tussen de buien door wel opdrogen.

Oftewel: poncho naar Zandvoort

Jep, haal die poncho maar van stal of bestel er eentje. Het belooft nat te worden, zeker als je op de zondag gaat. Na twee jaren schitterend weer tijdens de Dutch GP lijkt het dit jaar anders uit te pakken. Ach, je kan niet altijd mooi weer hebben hè. Hoe Hollands is een regenrace op Zandvoort?