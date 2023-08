Zie hier een stukje van de vernieuwde Audi Q8

Da’s toch hartstikke leuk? De eerste beelden van de vernieuwde Audi Q8!

De Audi Q8 is zo’n auto die je haat, of waar je van houdt. Een tussenweg lijkt er niet echt te zijn. De Hat0rz zullen zeggen dat het gewoon een Volkswagen is met een onpraktisch aflopende daklijn, die te hoog op zijn poten staat en waar je teveel geld voor moet betalen.

De fanb0yz redeneren juist exact andersom. Het is een premium VAG-product, ontworpen voor de lifestylegoeroes die behoefte hebben aan stijl, luxe en de vrijheid willen om ook de gebaande paden te verlaten.

Feit is wel dat de Audi Q8 een auto is die de tongen los heeft gemaakt. Zeker toen hij net nieuw was. Nu kennen we hem al een tijdje, dus hoog tijd voor de vernieuwde versie.

Een gedeelte van de vernieuwde Audi Q8

En daarvan hebben wij de eerste beelden. Niet eens gelekt, maar vakkundig ‘geteased’ door Audi zelf. Je ziet namelijk precies net niks op de foto. Maar wat zou dat, we besteden weer even aandacht aan hun vernieuwde Q8.

Zelf zeggen ze erover dat er vernieuwde kop- en achterlichten gemonteerd worden en dat er nog meer mogelijkheden komen om het model naar jouw smaak te personaliseren. Oh ja, die verlichting heeft allemaal gebbetjes erin, dus waarschijnlijk kun je er binnenkort hele speelfilms mee projecteren.

Niet omdat het moet, maar omdat het kan!

De hele onthulling van de vernieuwde Audi Q8 staat gepland voor maandag 5 september. En je weet waar je dan als eerste alles kan bekijken hè?

Precies. Bij je vrienden van Autoblog. Dus hou hem hier!!