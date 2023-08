Max heeft een dipje: ‘is dit het nog wel waard?’

Het valt niet mee om wereldkampioen Formule 1 te zijn.

Wereldkampioen Formule 1. Dat was het grote doel van Max Verstappen. We kunnen ons nog allemaal wel de euforische overwinning van Verstappen in Spanje 2016 herinneren. Wow, een Nederlander die als eerste over de streep komt. Een zeer bijzonder moment.

We maken een sprong in de tijd. 2021. Het jaar dat Max Verstappen op het nippertje de 1e NL’se wereldkampioen Formule 1 wist te worden. Een bloedstollend Formule 1-seizoen, waarbij je meerdere races op het puntje van je stoel zat. Op dat moment wist je al dat wij als kijkers enorm veel geluk hadden. Zulke spanning maak je zelden mee.

Het is nu halverwege 2023. Max Verstappen heeft bereikt wat hij bereikt wilde hebben. Met in 2022 het (ook volgens Toto) verdiende tweede kampioenschap en de derde is bijna een feit. Hoe kan het dan omslaan hè? Een overwinning van de Nederlander is zo gewoon als een pak melk in de supermarkt. Ook voor Max Verstappen zelf is de echte euforie inmiddels verleden tijd. Sterker nog, de wereldkampioen lijkt in een dipje te zitten.

‘Is dit het nog wel waard?’

Max Verstappen verdient tientallen miljoenen euro’s salaris bij Red Bull Racing. Daar komen nog bonussen bovenop, plus flinke inkomsten uit merchandise en andere sponsoring. Kortom, hij zit er warmpjes bij. Maar daar gaat het niet om (echt waar), aldus Verstappen in een interview met de Telegraaf. In de krant zegt de coureur dat het gaat om welzijn, hoe je dingen beleeft en niet hoeveel je verdient. Het had ook een quote van een yogaleraar, je leraar op de basisschool of je moeder kunnen zijn. Klinkt toch een beetje raar uit de mond van de coureur met het hoogste salaris, wonende in Monaco om zo min mogelijk belasting te betalen.

Verstappen zegt te twijfelen of het hem allemaal wel waard is. En aan de ene kant geloof ik hem wel. Een klein beetje. Max beleeft plezier aan racen en zal ook vermakelijke uurtjes doorbrengen in zijn simulator. Het hele circus rondom de F1 en de glamour is niks voor hem. Max Verstappen is alles wat James Hunt niet was, wat dat betreft.

Vervroegd pensioen

Terwijl jij tot je 70ste mag (of moet) ploeteren voor de baas, kan Verstappen al in 2028 stoppen. Zijn contract met Red Bull Racing loopt dan af. Max heeft nooit de indruk gewekt dat hij tot z’n 40ste wil doorgaan met Formule 1. De indruk die de Nederlander achterlaat tijdens het Telegraaf interview is er eentje alsof hij het spelletje heeft uitgespeeld. En feitelijk is het ook zo. De afstand tot de nummer twee is op het circuit en in de tussenstand (zie onder) mega groot. De kampioen is bezig met side quests: het verbreken van records en een beetje grappen met de engineer op de radio.

Kortom, Max lijkt in een dipje te zitten. Geeft niet, hebben we allemaal wel eens. Droog je tranen met wat eurobiljetten en stap in de auto Max. Je hebt nog wat jaartjes te gaan. Gas op die lolly! En Max is gelukkig in de liefde blijkbaar, dus wat is er belangrijker dan dat?