Wees uren zoet met de nieuwe online encyclopedie van BMW

Had je plannen deze zondag? Dankzij het digitaal vastleggen van honderden modellen van BMW in hun online encyclopedie kun je die wel afzeggen.

Als één van de oude rotten van de autowereld kun je boeken schrijven over BMW. Helemaal omdat je dan zeker weet dat men er wel in geïnteresseerd is. De mate waarin mensen alles weten van BMW varieert, maar termen als 320i, E39 en wellicht zelfs N57B30 moet je toch wel min of meer kunnen plaatsen.

Online encyclopedie BMW

Mocht je nou je kennis willen bijspijkeren, dan is er goed nieuws. BMW heeft een nieuwe online encyclopedie gelanceerd. En ze hebben hun best gedaan om daar lekker uitgebreid in te zijn. Let wel, het gaat om BMW Classic, dus veel nieuwer dan E46 wordt het niet. Maar dan nog is er genoeg om je over in te lezen.

Sorteren

Om het behapbaar te maken, is de BMW encyclopedie gesorteerd op modelserie, modeljaar en zelfs op carrosserievorm. Altijd al willen weten welke modellen Touring er als eerst waren? Dat kan. Wat verkocht BMW voor de oorlog? Kan je zien. Wat werd er allemaal zij-aan-zij verkocht met de BMW 507? Is te vinden! Bij elke auto die je selecteert kan je ook zien met welke motoriseringen deze is geleverd. En ze zijn lekker rigoureus, want zelfs auto’s als de BMW 333i voor Zuid-Afrika staat erin. Bij elke pagina krijg je een kleine introductie met de belangrijkste specs, met vervolgens een link naar het Duitse archief om uitgebreider te lezen.

Genoeg om je lekker in vast te bijten, denken wij. BMW deelt hun encyclopedie op de website van BMW Classic, dus zet een bakje koffie en geniet ervan. Zijn motorfietsen meer je ding? Ook die zijn gearchiveerd in de encyclopedie. Wil je weten waar Mini was voordat BMW het kocht? Dat kan je ook vinden.