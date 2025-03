Renault 5 GT Turbo: iconische turbo hatchback van Justin #MijnAuto

Soms koop je een auto omdat je hem écht wilt. Soms koop je er één omdat je hersenen even op vakantie zijn. Justin deed allebei.

Hij scoorde een Renault 5 GT Turbo uit ’89, oftewel: een lichte, blikken bom op wielen met een 1.4 turboblokje en 120 pk. Niet veel? Klopt. Maar als je auto minder weegt dan een gemiddelde driewieler, dan is 120 pk ineens een feestje.

De liefde begon nadat hij zijn Clio RS Gordini verkocht had (ja, zonde) en hij op zoek ging naar iets ‘speciaals’. De droom was een Renault 5 Turbo met middenmotor, maar de bankrekening had daar wat bezwaren tegen. Dus werd het de iets minder hysterische, maar nog steeds legendarische 5 GT Turbo. Hij vond er eentje via een oude advertentie, sprong erop als een hongerige leeuw op een steak en reed ‘m snel naar huis.

En toen begon het feest: verborgen roest, slechte bumpers, gammel raammechaniek – de hele mikmak. Maar hé, zo’n auto koop je met je hart, niet met je verstand. Na een uitgebreide restauratie – inclusief verse lak, nieuwe bumpers en raamwerk dat eindelijk deed wat het moest doen – stond er ineens een pareltje op de oprit.

En Justin? Die rijdt ermee alsof het 1990 is. Inmiddels heeft hij er al 20.000 kilometer mee geknald en bezoekt hij trouw de Renault 5 GT Turbo-meetings. Want ja, er zijn meer mafklappers die deze Franse rijdende tijdcapsule adoreren. En natuurlijk blijft het niet bij één Frans speeltje. Justin heeft ook nog een Twingo RS (leuk speelgoed) en een Megane 3 RS (voor als het écht snel moet). Maar die 5 GT Turbo? Die blijft.

Roest of geen roest, dit is puur Frans autoplezier in z’n meest ongefilterde vorm. Want zeg nou zelf: wat is er beter dan een lichte, blikkerige hot hatch die je bij elk stoplicht het idee geeft dat je de Tour de Corse rijdt? Juist. Niks.

