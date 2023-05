Weet je wat pas echt heel duur is? Verkeersongevallen!

Daar sta je niet vaak bij stil, maar verkeersongevallen zijn dus echt heel erg duur.

Veel van ons hebben weleens een verkeersongeval meegemaakt. Dat varieert van een krasje op de bumper, tot zwaar lichamelijk letsel of zelfs het overlijden van een betrokkene. En in het laatste geval denken we niet meteen aan geld, maar er zijn mensen die dat wel doen. En die kwamen tot een schokkende conclusie.

Verkeersongevallen zijn namelijk heel erg duur. Natuurlijk heb je de materiële schade, maar de immateriële schade is vaak nog wel duurder. Dat zullen we even uitleggen, want misschien klinkt dat een beetje gek.

Verkeersongevallen zijn duur. Heel erg duur

Uit de meest recente cijfers van de SWOV, dat is het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek, blijkt dat de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen in 2020 worden geschat op maar liefst 27 miljard euro.

En je raadde het misschien al; het overgrote deel van deze kosten zit hem in de immateriële schade. Bij elke verkeersdode zijn gemiddeld vier directe nabestaanden betrokken. En die vier hebben op hun beurt weer mensen om zich heen die zich met hen bezighouden. Je kunt de impact van een verkeersongeluk dan ook zien als een soort web, dat veel verder strekt dan alleen de kille cijfers.

Naast de immateriële schade, zijn er nog een enorme berg andere kosten die aan een verkeersomngeluk vastzitten. Wat dacht je van medische kosten, opsporings- en vervolgingskosten, filekosten, etc. En dan natuurlijk de schade aan de betrokken voertuigen.

Dit moet anders, aldus Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp vindt het onbegrijpelijk dat dit al jaren zo gaat en dat er maar niets verandert. Zij willen dat er wordt ingegrepen door de overheid en dan vooral dat notoire verkeershufters eens worden aangepakt.

Volgens Slachtofferhulp slaat het helemaal nergens op dat mensen die willens en wetens verkeersongevallen veroorzaken na het uitzitten van hun ´straf´weer gewoon de weg op mogen bijvoorbeeld. Dat soort zaken zouden ze eens moeten aanpakken, zegt het fonds.

Op zich hebben ze daar een punt. Want 27 miljard is best een hoop geld. Daarbij vergeleken is zelfs de belastingvlucht van Max Verstappen maar peanuts…

En dan hebben we het nog niet eens over het echte leed gehad.