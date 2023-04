Wat kost dat nou, zo’n Fiat Panda 4×4 oermodel als occasion? Nou, echt heel erg veel geld.

Sommige auto’s beginnen ietwat onbedoeld zeldzaam te worden. Waar de auto zelf niet echt duur is of was, maar het aanbod steeds verder slinkt. Oude auto’s worden immers steeds ouder zonder dat er nieuwe bijgebouwd worden en veel auto’s rotten nou eenmaal weg als oud schroot.

Fiat Panda

Een auto waarbij dit op begint te vallen is de eerste generatie Fiat Panda, in ieder geval in Nederland. Er zijn voldoende van gebouwd maar als het aan Kenteken.tv ligt zijn er nog zo’n 250 op Nederlands kenteken. Het aanbod op Marktplaats is schaars en als je er wél eentje vindt is ‘ie duur voor het feit dat je een aardig basaal autootje koopt.

Panda 4×4

Om nog maar te zwijgen over de versie die in Nederland minder nuttig is dan de gebieden waarvoor ‘ie bedoeld is: de 4×4. Ze zijn er wel, maar dan moet je nog dieper in de buidel tasten. Echt diep. Wij vinden twee voorbeelden bij dezelfde aanbieder en ze zijn erg leuk, maar de prijs is niet mals.

Setje 4×4’s

Eerst even beginnen met wat voor vlees we in de kuip hebben. Team rood is een Fiat Panda 4×4 uit 1995. Team groen is ook een Fiat Panda 4×4, maar dan uit 1986. De rode is uitgerust met de 1.1 motor met 50 pk, terwijl de groene het moet doen met de 1.0 met 48 pk.

Qua uiterlijk zijn ze zo goed als identiek, op de lakkleur na dan. Plastic bumpertjes, witte stalen velgen, dakrails en natuurlijk de verhoogde vering à la Panda 4×4. Beide zijn ze op een andere manier iets avontuurlijker gemaakt: de rode middels lampbeschermers en de groene heeft een dakrek met een reservewiel en een jerrycan.

Interieur

In het interieur zijn de verschillen iets duidelijker. Bij de rode Fiat Panda 4×4 krijg je de hele bekleding in een crèmekleur met een ruitjesmotief. Gewoon van stof, wel zo functioneel. In de groene krijg je een interieur wat je bijna stijlvol zou kunnen noemen: cognackleurig leer op de stoelen en het dashboard. Niet zo simpel functioneel als de rode, maar wel tof gedaan en een goed contrast met het groene exterieur.

Prijzen

Leuke, simpele, functionele auto’s, dus. Maar ook een zeldzaamheid. Beide zien ze eruit alsof ze in goede, dan wel perfecte staat zijn. De rode heeft ook een lage kilometerstand van 43.441 om dat te bevestigen, maar ook de groene zit met 161.912 km nog lang niet op zijn taks. Daar betaal je dan weer extra voor het interieur en het dakrek, lijkt ons. Goed, de prijzen. De Panda’s zijn precies even duur: er moet 17.500 euro neergelegd worden. Voor een oude auto zonder luxueuze opties met een enorm basaal interieur die nog piepklein zijn ook.

Het eenvoudige is er wel een beetje af met dat soort bedragen. Jammer, want een Fiat Panda 4×4 is juist zo leuk als ultragoedkoop inzetbaar autootje. Voor dit geld zou je er liever ook goed voor zorgen. Maar goed, zo steekt de markt nou kennelijk eenmaal in elkaar. De auto’s staan te koop bij Kaeve Cars en je kunt de groene en de rode bekijken op hun respectievelijke advertenties.