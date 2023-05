Wat gaat er gebeuren met de mooiste SUV?

Geen vraag die je met ja of nee kunt beantwoorden. Maar we kunnen al wat verklappen over de mooiste SUV van dit moment.

Niet iedereen is fan van de crossover en de SUV. Maar aangezien het kopende autopubliek hard aan het vergrijzen is en een hoge instap wenst, moeten auto’s wel hoog zijn. En MPV’s zijn uit de gratie als je niet enorm veel kroost hebt. Dus ja, dan is een SUV of crossover de enige manier om je te verplaatsen.

Gelukkig zijn er in dat genre voldoende toffe auto’s. Denk aan de Alfa Romeo Stelvio, Porsche Macan of de Jaguar F-Pace. De Range Rover Velar past ook in dat rijtje. Je zou het niet zeggen, maar dat model begint al een beetje op leeftijd te raken. Het is de dus hoog tijd voor een nieuw model en dankzij Autocar kunnen we je er al wat over vertellen.

Nieuwe mooiste SUV

Het gaat namelijk een rechtstreekse concurrent worden voor de volgende generatie Porshe Macan, die ook op stapel staat. De Macan wordt geheel elektrisch en raad eens: dat is met de volgende Velar ook het geval!

Sterker nog, het de nieuwe Range Rover Velar zal de eerste geheel elektrisch Land Rover worden. De bedoeling is dat de auto in 2025 op de markt komt. Nu nemen we alle EV-lanceerdata met een korreltje zout, daar fabrikanten vaak deze doelen niet halen.

De Range Rover Velar verruilt het huidige D7-platofrm (dat ‘ie deelt met de F-Pace) met het nieuwe EMA-platform dat in 2021 onthuld werd. Dat is een soort skateboard-platform met de accu en motoren erin verwerkt.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het platform geschikt moest zijn voor elektrische auto’s alsmede plug-in hybrides, maar daar is Land Rover van op terug gekomen. Het is een EV-only platform geworden.

Laden tot 350 kW

Het EMA-platform is bedoeld voor de compactere modellen van Land Rover. De nieuwe Discovery Sport en Range Rover Evoque zullen er ook gebruik van maken. En ja, die twee zullen dus ook enkel elektrisch zijn. Boven het EMA-platform komt dan het MLA-platform waar de EV-varianten van de Range Rover, Range Rover Sport en Discovery op komen te staan.

Naast het compactere formaat is het EMA-meer gericht op gebruik voor de straat, terwijl d grotere modellen ook in het terrein uit de voeten kunnen. De nieuwe Velar krijgt een accu’s met 800V, dus je kan lekker snel laden: tot 350 kW.

De Range Rover Velar werd uitstekend in 2017 ontvangen en verkocht erg goed. Toen de coronacrisis en chiptekorten opspeelden, heeft Land Rover de focus verlegd naar de duurste auto’s die ze konden bouwen. Als je dan toch beperkte aantallen kunt verkopen, dan met zoveel mogelijk marge.

Dat is een beetje ten koste gegaan van de Range Rover Velar, die onlangs is gefacelift. Op dit moment is de productie weer op orde, dus je kunt er gewoon eentje bij de Land Rover dealer bestellen. Dat gebeurt niet massaal, want het is op de Discovery na de slechtst verkochte Land Rover, vreemd genoeg.

Meer lezen? Deze 12 crossovers zijn wel leuk!