Verstappen: “technische richtlijn heeft echt heel, heel slecht uitgepakt”

De nieuwe technische richtlijn pakte Verstappen minder slecht uit dan Mercedes had voorspeld.

De eerste race na de zomerstop is altijd eventjes aftasten. Zeker met een paar technische wijzigingen. Wie heeft welke upgrades meegenomen? Wie heeft ineens de setup voor elkaar? En natuurlijk: wie kan er een sprongetje maken naar voren?

In principe moest dat natuurlijk Mercedes zijn. Zij hadden de afgelopen paar races een duidelijk stijgende lijn laten zijn ten opzichte van Red Bull en Ferrari. En met de nieuwe regels omtrent porpoising zou Mercedes nog meer voordeel kunnen halen. Sterker nog, het zou weleens ervoor kunnen zorgen dat ze dichter bij Red Bull zouden komen. In de kwalificatie kwam dat er (totaal) niet uit.

Technische richtlijn voor Verstappen goed uitgepakt

Verstappen reageert – met een flinke knipoog – tegen Racingnews365 er als volgt op:

Ja, die technische richtlijn heeft echt heel, heel slecht uitgepakt voor ons Max Verstappen, altijd wel in voor een geintje.

Hahahahaha, Verstappen 1, de criticasters 0. Er was vooraf een consensus dat de nieuwe ’technical directive’ heel slecht uit zou pakken voor Red Bull. Met name uit het Mercedes-kamp kwamen er diverse geluiden dat zij zich keurig aan de regels hielden, maar dat ze bij Red Bull de grenzen van het toelaatbare aan het opzoeken waren.

George Russell

Ja, dit is namelijk wat George Russell twee weken geleden nog zei, die dacht dat Mercedes vooraan mee zou doen.



Ik denk dat Ferrari en Red Bull de regelgeving maximaal hebben gepusht. Wij hebben de regels gerespecteerd en nageleefd zoals de bedoeling is. Er is geen garantie dat het ons dichter bij hen gaat brengen. Maar het zou ons langzamer maken. Elke auto is net eventjes anders, maar het gaat hen zeker niet helpen, dat is zeker. Goerge Russel, doet niet lang houdbare uitspraken.

OK, dus hij heeft gezegd ‘er is geen garantie’ en dat blijkt dus ook. Mercedes lag behoorlijk ver achter een ontketende Max Verstappen. Het gedeelte ‘het gaat hen zeker niet helpen’ pakt hilarisch uit. Het verschil is namelijk zo mogelijk nog groter geworden.

Dan als laatste is daar nog Ferrari. Dat team leek de races voor de zomerstop sneller dan Red Bull te zijn, maar telkens pech te hebben. Die snelheid was gisteren ook veel minder aanwezig. Charles Leclerc moest zijn auto veel te hard pushen om in de buurt te blijven, wat niet echt lukte. Dus het ziet ernaar uit dat vooral Red Bull iets gevonden heeft op het probleem.