Zo onsterfelijk is de Peugeot 206

Ook modale auto’s kunnen best interessant zijn. Wist jij bijvoorbeeld dat de Peugeot 206 nog steeds gebouwd wordt?

Inspiratie kan overal vandaan komen. Vandaag komt het recht uit de modale gezinswoningsstraat van ondergetekende. Onafhankelijk onderzoek heeft namelijk laten blijken dat de Peugeot 206 vrij populair is aldaar (handgeteld, dus zeer betrouwbaar).

Grote getale

Dus haal je de cijfers er even bij. Oké, de 206 haalt het niet bij auto’s als de Toyota Corolla, waar er een stuk of 40 miljoen van zijn. Officieel staat zelfs de Renault Clio boven de 206, met zo’n 13 miljoen exemplaren. Je moet je echter voorstellen dat bij de Clio alle vijf generaties worden meegeteld, bij de Corolla kun je de aantallen verdelen over veertien generaties en een hoop modellen die op de Corolla gebaseerd zijn. De Peugeot 20-serie weet de Clio makkelijk achter zich te laten en dat is grotendeels te danken aan de meer dan tien miljoen exemplaren van de Peugeot 206, die vrijwel alles uit Frankrijk (inclusief de 2CV en Renault 4 die decennialang in productie waren) aftroeft in één generatie!

Populair

Dan ga je je toch afvragen hoe dit kan. Ja, in Nederland is het dus een populaire auto en vooruit, dat hij van 1998 tot 2009 geleverd werd (met twee bonusjaren, komen we zo op terug) is ook langer dan een hoop auto’s. Ook in Frankrijk scoort zo’n kleine capabele auto wel en elders in Europa is het strak gevormde autootje ook een hit. Niet alleen in Europa trouwens, maar ook hier komen we zo snel mogelijk op terug.

Het origineel

Het origineel stamt uit 1998. De voorganger was de 205 en logischerwijs heet hij dus 206. Waar de 205 nog heel vierkant en recht-toe-recht-aan was, is de 206 een herkenbaar design met vele ronde vormen. Het was tevens één van de eerste Peugeots volgens een nieuwe designtaal, met de ‘grote bek’ als grille en de halve maantjes als koplampen. Toch was de auto eenvoudig genoeg om voor ongeveer 11.000 euro nieuw verkocht te worden. Bereikbaarheid is altijd een factor die helpt bij populariteit. Klein weetje, al is het je vast wel eens opgevallen: de motorkap is asymmetrisch. Linksboven zitten twee plastic koelgaten. Essentiële informatie voor later.

Bedankt en au revoir

In eerste instantie leeft de 206 een normaal leven. Je kon hem krijgen met drie of vijf deuren, voor meer ruimte was er een SW en de 206 CC is één van de meest populaire cabrio’s aller tijden. In 2003 krijgt de auto een minimale facelift, om hem net even wat moderner te maken. Deze facelift introduceert eveneens de 206 RC, de leuke versie. Dat alles houdt het een paar jaar vol, maar in 2006 (hoe ironisch wil je een jaartal hebben) is het toch echt tijd voor iets nieuws. Renault heeft de Clio dusdanig volwassen gemaakt dat ook de 20-serie van Peugeot iets meer tegen de 30-serie aan moet schuren. De 207 is het resultaat en de 206 wordt uitgefaseerd. Vanaf 2007 neemt de 207 het over en in 2009 (na twee uitzwaaimodellen voor de 206) is het over en uit voor de 206. Tenminste, in de vorm waarin we hem kennen.

Peugeot 206+

In 2009 krijgt de 207 ineens een vrij apart broertje. De grote bek en koplampen komen recht van de 207, maar de rest van de auto is een bekend recept. Het is namelijk gewoon een flink gefacelifte Peugeot 206. Vandaar de naam 206+, want dat is het. De eerdergenoemde motorkap-luchtgaten verraden de ware identiteit, want vanaf de koplampen naar achter is het makkelijk om te zien dat dit geen 207 is. De reden dat de 206 gerecycled wordt? Simpel: hij was een stuk goedkoper dan de 207. Dé uitkomst voor mensen die een 107 te klein vinden en een 207 te duur. De 206+ hield het vol van 2009 tot 2011. In Nederland had het toch niet zo veel zin, de 207 was immers ook een aardig goede deal.

Nep-207

Opvallend genoeg zijn er genoeg markten waar de 207 nooit heeft bestaan, of in ieder geval niet zo populair is. In die markten werd de 206+ gewoon 207 genoemd. In Zuid-Amerika bijvoorbeeld, daar weten ze niet beter dan dat de 207 een 206 met nieuwere designtaal is. Daar werd overigens de ‘207’ ook als SW geleverd (wat wij dus een 206+ SW zouden noemen) en de Escapade was wat wij de stoere 207 Outdoor noemden. Maar dan dus op basis van de 206 allemaal. En er was zelfs een 207 pickup genaamd Hoggar, met achterlichten van de 1007.

Iran

Ook in Zuid-Amerika hadden ze genoeg van de Peugeot 206, zo rond het tijdstip dat de 208 op de markt kwam. En toch gaat het verhaal nog even door. Dat hebben we te danken aan Iran. IKCO (Iran Khodro) en Peugeot gingen een akkoord aan, zodat Iran Khodro Peugeots kon bouwen in Iran. Dat akkoord omving de Peugeot 405 en 206 die gebouwd worden zoals de 206’en in Europa, maar dan dus een aantal duizend kilometers van huis. Het voordeel wat pas later bleek is dat in Iran helemaal niet zo moeilijk wordt gedaan over botsproeven en de nieuwste techniek. Bovendien mocht Iran Khodro zelf beslissen wat ze deden met de productie van de auto’s. Toen Peugeot de stekker trok uit de 405, ging IKCO er gewoon mee door. De 405 en de bijna identieke Peugeot PARS kon je tot zeer recent nog gewoon kopen in Iran. Ook dat is vrij bijzonder.

Peugeot 207i

En wat staat daar nou ineens nog steeds bij de dealer in Iran? Juist. Ondertussen is de naam 207i en het is een 206+ met nog een kleine facelift. Moderne verlichting, heuse LED-units op de achterkant, maar verder is er makkelijk een 206 in te herkennen. Het concept slaat nog steeds aan: Iraniërs hechten meer waarde aan het überhaupt kunnen betalen van een auto. Een twintig jaar oud platform met wat LED-lichtjes is al snel betaalbaar.

Kers op de taart

Maar het wordt nog interessanter: wie al dat facelift-geneuzel niet interessant vindt en gewoon een doorsnee auto ‘zoals vroegâh’ wil, kan ook terecht bij Iran Khodro. Er wordt namelijk ook nog steeds een uitgeklede 207i gebouwd. Gewoon, de originele Peugeot 206. Nog steeds in elkaar geschroefd door de Iraniërs en nog steeds zoals ‘ie was, het betreft zelfs het model voor de facelift uit 1998. In een land waar de auto als warme broodjes over de toonbank vliegt en al tweeëntwintig jaar de auto’s bouwt, dan snap je ineens de gigantische aantallen.

Ondergang

Hoe lang kun je een model uitmelken? Iran lijkt er geen genoeg van te krijgen. Wel is duidelijk geworden dat Peugeot recent hun banden met Iran Khodro heeft verbroken en we zitten middenin de periode dat IKCO de oude Peugeots moet opgeven. De Peugeot 405 en PARS zijn niet meer te bestellen en ook voor de Peugeot 206 lijkt het binnenkort einde verhaal te zijn. We hopen dat IKCO voor het beëindigen van de productie even vertelt hoe veel 206’en we mogen optellen bij de Europese en Zuid-Amerikaanse aantallen. Het zou namelijk wel eens de meest geproduceerde auto van één generatie ooit kunnen zijn.