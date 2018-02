Wehrlein ruilt F1 om voor DTM

Vindt hij toch iets leuker.

Pascal Wehrlein is zo’n coureur die weinig fout doet, maar geen geweldige resultaten boekt. Sceptici zullen zeggen dat het komt vanwege de onderpresterende bolides die Sauber gebruikt, sterker nog: Wehrlein presteert goed voor het feit dat hij niet over de beste hardware beschikt. Wat de oorzaak ook is, zijn tijd bij Sauber zit erop. Het is tijd om iets anders te doen, maar binnen de F1 steekt dat allemaal niet zo simpel in elkaar.

Vele speculaties later is dan toch de kogel door de kerk: het wordt geen F1-team. Hij gaat terug naar waar hij wel resultaten heeft geboekt: der Deutsche Tourenwagen Masters, beter bekend als DTM. Wehrlein heeft twee jaar DTM gereden voordat hij in de F1 stapte, en hij wilde terug. Geef hem eens ongelijk: onder Team HWA, één van de Mercedes-fabrieksteams, werd hij kampioen in 2015 als jongste DTM-coureur ooit.

Naar eigen zeggen is het niet alleen de titel die voor hem de DTM onvergetelijk maakt, het is ook de sfeer van zijn teamgenoten, en de ervaringen die hij met hen heeft beleefd. Goedkeuring van de Mercedes-teambaas heeft hij: het hele team is blij en hoopt dat hij zijn skills snel weer oppakt, zodat hij ook dit seizoen weer kan scoren. Het klinkt dus alsof hij in deze raceklasse zijn plekje nu al heeft gevonden.

Met dank aan iedereen voor de tips!