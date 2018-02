Ford bedacht een manier om jou automatisch te bekeuren

Ook boeven vangen kan makkelijker.

De huidige samenleving denkt maar aan één ding: alles moet vanzelf. Het schijnt dat wetenschappers al een hele apocalypse of the Artificial Intelligence voorspellen, maar voor nu gaat het nog om de relatief simpele en voor de hand liggende autonome apparaten. En als er iets de tongen weet los te maken is het wel het idee van autonome auto’s. Sommigen walgen al bij het idee van een automatische versnellingsbak, anderen zien het al helemaal voor zich om lekker een filmpje te kijken of te slapen achter het stuur terwijl de auto hen van A naar B brengt. Handig? Ja. Verstandig? Niet altijd.

Maar goed, de “autonome wedloop” die momenteel alle grote autoconcerns bezighoudt, is tegenwoordig vooral een wedstrijdje verplassen over welk autonoom niveau hun gewone, burgerlijke auto’s kunnen bereiken. Daardoor worden wel revoluties op dit gebied bereikt, maar toch. Ford doet het anders. Terwijl de andere concerns lekker hun blaas legen, denkt Ford vooral praktisch. De grootleverancier van politievoertuigen, voornamelijk aan de andere kant van de oceaan, gaat het autonome systeem gebruiken om de politieauto’s klaar te maken voor de toekomst.

Alhoewel ondergetekende geen idee heeft wat er op het plaatje hierboven beschreven wordt, is het een heel logisch idee. De politieauto’s rijden autonoom, en delen dus ook automatisch boetes uit. Hierdoor hoef je niet staande gehouden te worden, je crosst gewoon lekker met 180 km/h naar huis waar een verse prent op je ligt te wachten. Ten minste, zo snel zou het kunnen gaan. Ook kan de auto fungeren als mobiele flitser, waardoor mensen die de trajectcontrole aan hun laars lappen zo ook niet meer veilig zijn.

Het gaat echter nog verder: de auto kan communiceren via een autonoom netwerk waardoor het politievoertuig ook autonome auto’s kan aansporen om hun weggedrag aan te passen. Robots die robots bekeuren. Ja, zo’n wereld gaan we naar toe.

Op zich een leuk initiatief van Ford om zich zo te onderscheiden qua autonoom verplassen, maar is het hele doel van autonome auto’s niet een “perfect wegennetwerk” bouwen? Eentje waarin ongelukken verleden tijd zijn en de auto’s slim genoeg zijn om zichzelf aan de regels te houden? Als auto’s ook al autonoom gaan hardrijden kunnen we het volgens mij net zo goed zelf blijven doen. Maar als er toch behoefte is aan politie, dan heeft Ford alvast het patent.