Weistec Mercedes R63 AMG is ultieme gezinsauto

Deze Weistec Mercedes R63 AMG met 700 pk sterke V8 is perfect voor vruchtbare vaders met haast.

Als een auto een commerciële flop is, hoeft het niet meteen te betekenen dat het een slechte auto betreft. Het is een teken dat de marketingafdeling de vraag in de markt niet goed heeft ingeschat. Dit geldt voor Mercedes R-klasse in het algemeen en de R63 AMG in het bijzonder. Voor deze Weistec Mercedes R63 AMG al helemaal.

R63 AMG

Jazeker, van de grote en luxe MPV is ook een knotsgekke AMG-versie geweest. Het was destijds de eerste straatauto die de nieuwe atmosferische 6.2 liter V8 kreeg in plaats van de ’55 AMG’ motor met mechanische compressor. Nu was die overstap niet voor iedereen een groot succes. Ja, de ’63’ kinkt briljant, maar heeft minder koppel en levert dat bovendien bij een hoger toerental. Voor een C-klasse maakt dat niet zoveel uit, maar bij een zware MPV met vierwielaandrijving is extra kloppel altijd lekker.

Weistec Engineering

Dat is bij deze zwarte R63 AMG opgelost. Deze heeft namelijk het voordeel van beide motoren. De vorige eigenaar heeft namelijk zorgvuldig onderdelen uitgezocht om zijn R63 te verbeteren. Voor de motor is er gekozen voor een Stage 2 Supercharger-kit van de firma Weistec Engineering. Hierdoor stijgt het vermogen van 525 pk naar 700 paarden! Sterker nog, Weistec heeft een ongeveer carte blanche gegeven om de R63 AMG te mogen verbeteren.

21″ AMG wielen

Zo heeft deze Weistec Mercedes R63 AMG een grote intercooler, een nieuw uitlaatsysteem en een set Brembo-remmen. Het mooiste zijn misschien wel de velgen. Het zijn op maat gemaakte wielen. Het voorbeeld is duidelijk: de Monoblock-velg van AMG. Deze is met behulp van een 3D-scan vergroot. In dit geval zijn ze 21″ groot en afgewerkt met een zijdematte finish. Die putdekselvelgen blijven briljant en staan op de R63 AMG ook zeer goed. De verlaging helpt daar zeker bij.

63 mille aan upgrades

In totaal is er meer dan 63 mille uitgegeven aan upgrades voor deze R63. Het mooie is dat je het er niet aan afziet. Ja, petrolheads zullen zien dat het een R63 AMG is en dat de velgen wel heel bijzonder zijn. Maar verder zal niemand denken dan te je met 700 pk onderweg bent. Deze perfecte Weistec Mercedes R63 AMG staat te koop op Bring A Trailer. Het hoogste bod is op moment van schrijven 37.500 dollar. Over 5 dagen eindigt de online veiling.

Meer lezen? Check hier onze special over de Mercedes R63 AMG (W251).