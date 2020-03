Jazeker, de elektrische Porsche Macan komt eraan voor hippe, vlotte en milieuvriendelijke huishoudens.

Autofabrikanten zitten op dit moment in een lastige spagaat. De gemiddelde uitstoot van de automobielen moet flink omlaag. Aangezien Porsche alleen maar dikke auto’s maakt met grote motoren, ligt de gemiddelde CO2-uitstoot aanzienlijk hoger dan bij andere fabrikanten. Een elektrische Porsche Macan moet uitkomst bieden.

Gemiddelde uitstoot

Nu heeft Porsche de mazzel dat ze onderdeel zijn van de Volkswagen Groep. Dan kun je een Cayenne V8 wegstrepen tegen een paar Polo’s. Maar dan nog moet Porsche de gemiddelde uitstoot verminderen van hun producten. Het nadeel is dat bij sommige producten de motor een integraal onderdeel is van de rijbeleving. De reden waarom je zo’n auto in eerste instantie ook koopt.

Een 911 GT3 RS met elektrische motoren zou doodzonde zijn. Het schitterende geluid van de atmosferische vierliter is een bijzondere dimensie van de auto. Dat niet alleen, de accu’s die je nodig hebt zijn enorm zwaar. Misschien is het gewicht van de loodzware accu’s erger dan het gebrek aan geluid.

Macan

Maar Porsche maakt ook SUV’s, waarbij het minder controversieel is. De Macan is een perfect voorbeeld. Tjsa, of daar nu een 2.0 of 3.0 TFSI in zit of een elektromotor, maakt minder uit. Ook is er meer ruimte voor de enorme hoeveelheid accu’s die je nodig hebt. Het gewicht neemt ook hier toe tot het onredelijke, maar met een Macan ging je toch al niet het circuit op en met een elektrische Porsche Macan al helemaal niet. Nu wisten we dat de elektrische Porsche Macan in de pijplijn zat, maar dankzij Automobilwoche weten we meer over de planning.

2022

Laten we maar met de deur in huis vallen. De elektrische Macan staat gepland voor het einde van 2022. Dat lijkt nog vrij ver, met het einde van 2022 wordt er daadwerkelijk de levering van de elektrische Porsche Macan bedoeld. Dat is eerder dan aanvankelijk werd aangenomen. De onthulling van de auto zal veel eerder zijn. Denk aan de Ford Mustang Mach-E, die auto is al onthuld, maar staat nog niet bij alle dealers.

Macan Turbo S

Welke elektrische motoren er leverbaar zullen worden voor de elektrische Porsche Macan is nog niet duidelijk. Ja, het worden elektrische motoren. Maar in de Porsche Taycan zijn er ook diverse elektrische motoren te kiezen. Denk aan de ‘4S’ en Turbo modellen. Het topmodel zou de Macan Turbo S kunnen zijn, met 700 pk. Maar het leeuwendeel van de verkopen zou rond de 300-400 pk sterke modellen liggen.

De elektrische Macan zal in eerste instantie náást de gewone Macan geleverd gaan worden. Van 2022 tot 2024 kun je kiezen uit een Macan met elektromotor of verbrandingsmotor. Daarna is het alleen elektrisch.