Wel allrisk verzekerd en toch keert verzekeraar niets uit bij diefstal van auto

Je auto met een waarde van enkele tienduizenden euro’s is gestolen en de verzekeraar weigert uit te keren, hoe dan?

Je geliefde auto allrisk verzekeren en daarna wel denken dat het goedzit. Bij diefstal krijg kun jij immers aanspraak doen op je verzekering, toch? Nou, helaas is dat niet zo simpel. En misschien is het nu wel tijd om even huiswerk te doen hoe het ook alweer zit met de voorwaarden.

Wat zegt je verzekering over diefstal?

De kleine lettertjes. We zeggen allemaal dat we ze lezen, maar in de praktijk valt dat wel mee. In het geval van een autoverzekering kan het de moeite zijn. Want als je niet goed oplet sta je zomaar met lege handen als bijvoorbeeld je auto gestolen wordt.

Voor Chris van der Hoest uit Amsterdam werd het bittere realiteit. Tegenover de Telegraaf doet hij zijn verhaal. In de nacht van 23 mei werd zijn Lexus RX stilletjes van zijn oprit gerold. Op camerabeelden is te zien hoe twee mannen rond 00.55 uur zijn terrein oplopen en er enkele minuten later in zijn auto vandoor gaan. Maar de echte schok kwam pas daarna: zijn verzekeraar, Centraal Beheer, keerde niets uit. Ondanks een allriskverzekering!

De reden? Zijn allriskverzekering dekte de diefstal niet omdat zijn Lexus RX geen aanvullend voertuigvolgsysteem had. Terwijl dat wel een voorwaarde is van Centraal Beheer bij auto’s jonger dan vijf jaar én duurder dan 75.000 euro. Iets met kleine lettertjes in de voorwaarden waar men niet naar kijkt of overheen leest.

De zaak van Van der Hoest staat niet op zichzelf. In de eerste helft van 2025 werden er volgens de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) 3.645 personenauto’s gestolen, een stijging van 20 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Dure SUV’s zoals de Lexus RX zijn geliefd bij professionele bendes, die de auto’s vaak binnen enkele uren over de grens krijgen.

Het probleem zit hem volgens jurist Rembrandt Groenewegen (DAS) vaak in een misverstand over de dekking. Veel mensen denken dat een allriskverzekering álles dekt, maar in werkelijkheid gelden er regelmatig aanvullende eisen.

Het is de moeite om eens in je voorwaarden te duiken om te lezen jouw auto ook wel echt gedekt is. Zou toch lullig zijn als je iedere maand een pittig bedrag overmaakt naar de verzekeringsmaatschappij, maar achteraf blijkt dat je helemaal geen dekking hebt bij diefstal.

Niet elke verzekeraar legt het even duidelijk uit. Sommige waarschuwen actief, anderen melden het slechts summier. Huiswerk doen dus, want aannemen dat het allemaal wel geregeld is kan je duur komen te staan.

Ook belangrijk: mocht een aanvullend alarmsysteem een vereiste zijn, dan is het ook van belang deze regelmatig te laten keuren. Geen certificaat, geen bijstand van de verzekeraar bij diefstal. Zo, jij heb wat te doen vandaag!