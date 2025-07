Dit is het beste alarm voor de meest gestolen auto!

Zo hoor je tenminste dat het dievengilde er met de meest gestolen auto van Nederland vandoor gaat.

Als je de meest gestolen auto van ons land voor de deur hebt staan, dan slaap je natuurlijk geen elke nacht meer rustig. Uit de statistieken blijkt namelijk dat de Toyota RAV4 met afstand de meest gejatte auto van ons land is. Op zich niets nieuws onder de zon, want dit is al jaren zo.

Nu kun je natuurlijk een after market alarm systeem laten installeren of een Bearlock op je hybride SUV laten zetten, maar daar is natuurlijk geen lol aan te beleven. Met deze modificatie kan geen enkele boef jouw Toyota RAV4 nog ongemerkt stelen.

Voetbalmoeders en grijze duiven gaan uit hun plaat

Bij Borla bestel je namelijk voor je hybride Toyota RAV4 een auspuff waar je U tegen zegt. Je behouden en ingetogen hybride RAV4 tor klinkt opeens als een ware strepentrekker.

De dubbele (!) uitlaat is gemaakt van T-304 roestvrij staal en de sierstukken zijn verchroomd. Je krijgt er een miljoen mijl garantie op en je hebt dus opeens een topgeluid onder je bedaagde caravantrekker. Zo ontvreemd niemand meer de meest gestolen auto van Nederland ongemerkt van je oprit. Het is het beste alarm voor je Toyota RAV4!

Borla prijst zijn uitlaten aan met de slogan: sound like heaven, go like hell. Nou beoordeel zelf maar hoe jullie dit alarm voor de RAV4 vinden klinken. Zo hoorde je een Toyota RAV4 hybride nog nooit!

Ga je vragen aan de leasemaatschappij of deze modificatie er onder mag zonder dat de leaseprijs omhoog gaat. Of toch liever een extra sleutelhanger met alarm afstandsbediening? Laat in de comments weten of je zo wél een RAV4 Hybrid overweegt.

Met dank aan de tip van de aan modderitis lijdende @martijngizmo