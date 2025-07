EV waar we al heel lang op wachten wordt wéér uitgesteld

En wij dachten dat ‘ie bijna klaar was.

Jaguar is compleet dood, maar gelukkig is er Land Rover nog. Zij weten wel auto’s te slijten, maar toch is het ook niet allemaal rozengeur en maneschijn. Het merk wordt getroffen door de importheffingen van Trump en Jaguar Land Rover is genoodzaakt 500 managementfuncties te schrappen.

Tot overmaat van ramp wordt de elektrische Range Rover uitgesteld. En die auto liet al eindeloos lang op zich wachten. De ‘nieuwe’ Range Rover is inmiddels al drie jaar op de markt en nog steeds is de elektrische versie niet onthuld.

Land Rover gaf in april nog een update dat ze aan het testen waren in het poolgebied. Later dit jaar zou de elektrische Range Rover dan eindelijk onthuld worden. Maar nee, dat feest gaat toch niet door. De auto wordt nu pas in 2026 geïntroduceerd, zo meldt The Guardian.

Land Rover heeft naar eigen zeggen meer tijd nodig om te testen. Daarnaast willen ze wachten tot de vraag nog wat toeneemt. Want dat blijft toch een dingetje. EV’s in het hogere segment zijn gewoon hele lastige handel, zelfs als het een SUV is. Zo valt de verkoop van de elektrische G-Klasse ook vies tegen.

Toch is het idee van een elektrische Range Rover helemaal niet zo gek. Daar wordt ‘ie alleen maar betrouwbaarder van, zou je denken. Al moeten we zeggen dat de lange ontwikkelingstermijn weinig vertrouwen inboezemt. De Volvo EX90 werd ook meermaals uitgesteld, om vervolgens alsnog met kinderziektes op de markt te komen.

Naast de elektrische Range Rover wordt overigens ook de elektrische ‘woke’ Jaguar uitgesteld. Die komt volgens insiders ook een paar maanden later. Gelukkig heeft Jaguar nog genoeg andere modellen die ze in tussentijd kunnen verkopen. Oh nee, wacht…

Bron: The Guardian