Emma Watson blijkt een draak in het verkeer

Hermelien Griffel raast te hard door de dreuzelwereld en raakt haar rijbewijs kwijt.

Altijd lullig als je als acteur of actrice vooral bekend staat om een rol die je decennia reden hebt gedaan. Zoals in dit geval Emma Watson en haar karakter Hermelien Griffel. Maar ze is gestopt met acteren, dus dit karakter zal waarschijnlijkheid tot in den eeuwigheid aan haar kleven.

In de magische wereld van Harry Potter stond ze bekend als een altijd verstandig meiske. In de echte wereld blijkt Emma Watson iets minder voorbeeldig, als het op haar rijgedrag aankomt tenminste. De 35-jarige actrice is haar rijbewijs namelijk kwijt voor zes maanden. Ze is voor de vierde (!) keer in twee jaar tijd de verkeersregels aan haar laars lapte. Hebben ze geen Flitsmeister in Engeland?

De Britse actrice reed afgelopen juli met haar blauwe Audi in Oxford 38 mijl per uur (ongeveer 61 km/u) op een weg waar maximaal 30 mph (48 km/u) is toegestaan. Niet zo slim, want in het VK werken ze met een puntensysteem op het rijbewijs. Bij herhaling bouw je punten op en kan de straf hard uitpakken, zoals in het geval van Watson.

De overschrijding leverde Watson drie extra strafpunten op, waarmee haar totaal op twaalf uitkomt. Dat is precies genoeg voor een verplichte rijontzegging. Die straf kreeg ze deze week opgelegd door de rechtbank in Wycombe, inclusief een fikse boete van £1.044 (ongeveer €1.216).

Watson had al negen strafpunten staan vanwege eerdere incidenten in oktober 2023, november 2023 en januari 2024. Daar kwam dus nu deze snelheidsboete nog bij. De komende tijd zal ze voornamelijk gebruik moeten maken van Uber.

Boetes verzamelen is de 35-jarige actrice niet vreemd. Vorig jaar incasseerde ze een boete van £192 voor foutparkeren bij een café. Haar wagen blokkeerde toen de uitrit van een parkeergarage, waardoor de eigenaar van een pizzarestaurant drie uur lang vaststond. De politie moest eraan te pas komen om de auto weg te krijgen. Wat een gedoe! (via BBC)