Welbekende upgrades komen nu af-fabriek naar je Ford!

Niet meer naar een ander bedrijf hoeven: upgrades van een welbekende derde partij voor Ford-fanaten worden nu door het merk zelf aangeboden.

In deze vreemde tijden voor autoliefhebbers is het toch ietwat uniek dat je -ook in Nederland- nog een Ford Mustang met V8 kan kopen. En laten we wel wezen, als dat 137.800 euro kost (wat het helaas doet), is de aanbieding wellicht niet het meest interessant. Hoe anders is dat in de VS, daar gaat de V8 ‘Stang voor zijn vanafprijs van omgerekend net geen 40.000 euro nog steeds hard. Daar is het voor autofanaten het equivalent van een Golf GTI hier. En dus wordt een gemiddelde Mustang ook niet bepaald standaard gelaten.

Mustang-upgrades

Je kan dan op veel plekken terecht, inclusief allerlei partijen die zo’n beetje synoniem staan voor Mustangs. Denk aan Shelby, wat niet alleen het toplabel voor Mustangs is maar ook een losse partij. Of Saleen, die ook al jaren opgepepte Mustangs bouwen. Een iets recentere partij die toch al wel naam voor zichzelf heeft gemaakt is RTR. Dit bedrijf is opgericht door Formula Drift-kampioen Vaughn Gittin Jr. Hij begon op basis van de Mustang uit 2015 (de ‘S550’) upgrades aan te bieden die de Mustang op subtiele wijze iets dikker maken. Zowel optisch als mechanisch. Vervolgens kon Gittin zijn bedrijfje pluggen terwijl hij een Mustang met RTR-upgrades professioneel dwarszette tijdens de Formula Drift-races. En wat we toch altijd even willen vermelden: RTR is de afkorting voor Ready to Rock.

RTR geïntegreerd

Uiteraard heeft Gittin ook al zijn plasje gedaan over de nieuwe Mustang, maar Ford ziet de upgrades van RTR als een mooie toevoeging. Vandaar dat de twee verder zijn gegaan in een samenwerking: Ford onthult het RTR-pakket voor de Mustang. Voor een volvette RTR moet je dus een creatie van Gittin zelf hebben, maar een setje gave upgrades zijn nu af fabriek beschikbaar met de handtekening van RTR.

We beginnen wel met een tikkeltje slecht nieuws: de RTR-upgrades lijken vooralsnog bedoeld om de Mustang EcoBoost op te fleuren. En ja, dat is de versie met de 2.3 liter grote EcoBoost-viercilinder. 315 pk of niet, eigenlijk wil je gewoon die V8. Toch bewijst Gittin dat je in een RTR met deze upgrades nog steeds kan driften. Wat krijg je zoal?

EcoBoost naar GT

Veel upgrades voor de Ford Mustang met RTR-spul zijn van de grote jongens. Van de tot nu toe dikste Mustang ‘S650’ genaamd Dark Horse krijg je de stabilisatorstangen, het subframe achter en de bedienbare ‘camber plates’ bovenop de veerpoten, zodat je zelf kan instellen hoe veel camber je wil. Van de GT krijg je de toegenomen stuurhoek, evenals een krachtigere ventilator en 15,3 inch Brembo-remschijven en klauwen. Tot zover dus vooral alles om van je EcoBoost een V8 te maken, zonder de motor. Uniek voor het RTR-pakket zijn de uitlaat met klepbediening, anti-lag uit de racewereld en RTR-kalibraties voor de MagneRide-dempers en het ESP. Zoals gezegd, eigenlijk alles om van je anders vrij standaard EcoBoost een lekkere driftmachine te maken.

Qua uiterlijk vertoon krijg je de RTR-‘neusgaten’, bijzondere LED-verlichting in de grille die een RTR herkenbaar maken. Ook krijgt de Ford Mustang met de RTR-upgrades een stickerpakket mee, donkere badges en spiegels, bredere 19 inch velgen, een achterspoiler en allerlei delen in Hyper Lime als accentkleur, zoals de stiksels, gordels en remklauwen.

Kijk, je wil natuurlijk die V8. Maar daarvoor kun je al bij zowel Ford terecht voor de GT of Dark Horse, met eventuele Shelby-versies die er nog aan zitten te komen. Ook kun je al voor flinke upgrades voor je V8 terecht bij RTR. Het lijkt dus vooral te gaan om het opvrolijken van de ‘instap-Mustang’, een beetje alsof Ford wil zeggen dat ‘ie er echt bij hoort.