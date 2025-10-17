Nederlandse overheid zorgt voor een nieuw chiptekort bij Europese autofabrikanten

Eigenhandig zorgt één van onze ministers voor kopzorgen bij de grote automerken.
De pandemie was voor veel mensen een donkere tijd. Ook de meeste bedrijven leden onder de tijd waarin alles stilstond. Producenten van halfgeleiders bijvoorbeeld. Doordat zij ook geraakt werden, kampte onder andere de auto-industrie met een groot chiptekort. Zo’n chiptekort kan binnenkort weer de orde van de dag zijn. Deze keer is een vleermuis in Wuhan niet de stichter van het kwaad, maar een Nederlandse minister.
Wat is er dan aan de hand? De NOS heeft dat mooi opgesomd. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf Nexperia (het was ooit een dochterbedrijf van Philips) maakt allerlei soorten chips die ook in auto’s belanden. Een paar jaar geleden werd het bedrijf overgekocht door een Chinese entiteit, maar het hoofdkwartier staat nog altijd in Nijmegen. Tenminste…
Ingreep van de minister
Demissionair minister Karremans van Economische Zaken ziet dat Nexperia steeds minder Nederlands wordt. Dat motten we niet hebben, want dan zouden we ”cruciale technologische kennis en capaciteiten” kwijtraken volgens het ministerie. Als de chipfabrikant naar China vertrekt, zijn we nog afhankelijker van het land. Daarnaast heeft de nieuwe Chinese topman zich zo slecht gedragen dat de Ondernemingskamer van het Gerechtshof hem uit zijn functie heeft gezet.
Kortom, Nederland wil dat Nexperia Nederlands blijft zodat we onze eigen chips kunnen bouwen in plaats van ze inkopen in China. Hiervoor is een uiterste maatregel genomen: de Wet beschikbaarheid goederen. Simpel gezegd is de Nederlandse staat hierdoor nu de eindverantwoordelijke binnen het bedrijf. De overheid kan beslissingen tegenhouden of terugdraaien.
De keerzijde
Heel fijn dat onze overheid nu de baas is bij Nexperia, maar daar kijken ze in China natuurlijk heel anders tegenaan. Zij zien een miljardenomzet dalen en da’s niet de bedoeling. Dus wat doen de Chinezen? Ze houden de chips lekker in China. In het maakproces moeten de chips uit Nederland even naar China en komen later terug. Tenminste, als de Chinese overheid niet dwarsligt.
Dat doet de Chinese staat nu dus wel. En daar hebben Europese autofabrikanten dan weer last van. De situatie is nu al zo nijpend dat er bij BMW een crisisteam is opgericht. Door het chiptekort zouden de leveringen van de nieuwe iX3 kunnen worden uitgesteld.
Er wordt in de hele industrie gevreesd voor nog meer productiestops. Niet (alleen) door de te kleine vraag, maar dus ook door het gebrek aan chips. Nu zouden de merken kunnen overstappen op een andere chipfabrikant, maar dan worden de onderdeeltjes een stuk duurder en wordt jouw nieuwe auto ook duurder.
De Duitse overheid zegt in nauw contact te staan met haar Nederlandse collega’s om de situatie op te lossen. Samenvattend zitten we dus in een lastig parket. We willen niet zomaar de chipproductie en dus de inkomsten zomaar afstaan aan China. Van de andere kant moeten onze autofabrikanten – die het toch al niet makkelijk hebben – niet de dupe worden van ons schaakspel met China. Wordt ongetwijfeld vervolgd…
Bronnen: NOS, Frankfurter Allgemeine
Reacties
Geenonzin zegt
De overheid komt hier volgens mij op voor onze eigen belangen. Dat dit gebeurt komt volgens mij omdat de Europese autoindustrie deze onderneming blijkbaar zo kritisch heeft gemaakt dat we (terecht m.i.) niet zonder kunnen. Dat kun je maar 1 iemand kwalijk nemen en dat is de industrie zelf. Het is simpelweg slecht ondernemerschap als je hele onderneming afhankelijk is van 1 partij. Wmb een gevalletje beter ten halve gekeerd dan ten heele gedwaald.
mattr zegt
Israël stopte stiekem bommen in de piepers van Hamas, de Chinese overheid maakt chips stiekem op afstand controleerbaar. Heel goed dat Nederland hier ingegrepen heeft
barchettadriver zegt
Da’s voor de logics-ic’s en componenten die Nexperia maakt wel erg gezocht. Dit gaat vooral om klein goedkoop spul. Vrij makkelijk om van een andere leverancier te kopen.
mashell zegt
Ben je nu niet veel te goedgelovig? De Chinese overheid bouwt heus geen gecompliceerde afstandbesturing in de simpele componenten die Nexperia maakt. Dat zou met die componenten niet werken omdat ze geen aansluiting hebben op een telecommunicatie infrastructuur en het component gigantisch complex en dus duur maken.
Joris24 zegt
Christus te paard, kon de titel nog kortzinniger? Hiermee slaan jullie echt COMPLEET de plank mis jongens.
Robert zegt
Inderdaad, dit is een klok-en-klepel verhaal van tenenkrommende proporties.
De belangrijkste reden waarom de minister ingreep, had te maken met de constatering dat de Chinese eigenaar druk bezig was Nexperia financieel leeg te trekken, om zo een van diens andere bedrijven in mainland China te redden van de ondergang. Ik zal de details achterwege laten, maar er werden hele vuile machtsspelletjes gespeeld om dat voor elkaar te krijgen, en het is echt 100% volkomen terecht dat er hier van overheidswege op is ingegrepen.
De Chinese overheid gaat er prat op dat ze frauduleus en corrupt handelen keihard aanpakken, na talloze (miljarden kostende) schandalen in onder meer de vastgoedsector. Het lijkt er dan ook sterk op dat de Chinezen enkel zo reageren, omdat ze deze actie van de Nederlandse overheid als een vorm van gezichtsverlies ervaren.
mashell zegt
Nexperia maakt toch helemaal geen chips? Heel simpele basis componenten, niks bijzonders.
Op zich is het allemaal ook wel erg vreemd. Tijdens de pandemie werden er geen farmaceutische bedrijven of ziekenhuizen geprivatiseerd maar nu grijpt het ministerie van economische zaken (jongens, als je ergens moet ingrijpen dan de netbeheerders, hun geklungel is een bedreiging voor de economie) onder leiding van een demissionaire minister in bij een componenten bakker? En dat niet eens via de ondernemingskaner? Dit lijkt meer een verkiezingsstunt dan serieus beleid.
Robert zegt
Zeker wel via de Ondernemerskamer. De minister heeft gehandeld nadat deze klachten van (buitenspel gezette) bestuurders had ontvangen. En als daar politieke winst uit wordt behaald, het zij zo, maar eerlijk gezegd denk ik dat de minister dit niet in gedachten had, gezien de risico’s en internationale ophef.
René zegt
Wat hier mist is dat de Chinese baas Nexperia bestellingen liet doen bij Chinese leveranciers, grotere orders dan dat Nexperia nodig had.Leveranciers waar de directeur ook belang in had. Drie Nederlandse bestuurders hebben dat eerst intern aan de kaak proberen te stellen. Toen dat niet lukte zijn ze naar de overheid gestapt, die ’t voorgelegd heeft aan de bestuursrechter.