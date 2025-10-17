Nederlandse overheid zorgt voor een nieuw chiptekort bij Europese autofabrikanten

Eigenhandig zorgt één van onze ministers voor kopzorgen bij de grote automerken.

De pandemie was voor veel mensen een donkere tijd. Ook de meeste bedrijven leden onder de tijd waarin alles stilstond. Producenten van halfgeleiders bijvoorbeeld. Doordat zij ook geraakt werden, kampte onder andere de auto-industrie met een groot chiptekort. Zo’n chiptekort kan binnenkort weer de orde van de dag zijn. Deze keer is een vleermuis in Wuhan niet de stichter van het kwaad, maar een Nederlandse minister.

Wat is er dan aan de hand? De NOS heeft dat mooi opgesomd. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf Nexperia (het was ooit een dochterbedrijf van Philips) maakt allerlei soorten chips die ook in auto’s belanden. Een paar jaar geleden werd het bedrijf overgekocht door een Chinese entiteit, maar het hoofdkwartier staat nog altijd in Nijmegen. Tenminste…

Ingreep van de minister

Demissionair minister Karremans van Economische Zaken ziet dat Nexperia steeds minder Nederlands wordt. Dat motten we niet hebben, want dan zouden we ”cruciale technologische kennis en capaciteiten” kwijtraken volgens het ministerie. Als de chipfabrikant naar China vertrekt, zijn we nog afhankelijker van het land. Daarnaast heeft de nieuwe Chinese topman zich zo slecht gedragen dat de Ondernemingskamer van het Gerechtshof hem uit zijn functie heeft gezet.

Kortom, Nederland wil dat Nexperia Nederlands blijft zodat we onze eigen chips kunnen bouwen in plaats van ze inkopen in China. Hiervoor is een uiterste maatregel genomen: de Wet beschikbaarheid goederen. Simpel gezegd is de Nederlandse staat hierdoor nu de eindverantwoordelijke binnen het bedrijf. De overheid kan beslissingen tegenhouden of terugdraaien.

De keerzijde

Heel fijn dat onze overheid nu de baas is bij Nexperia, maar daar kijken ze in China natuurlijk heel anders tegenaan. Zij zien een miljardenomzet dalen en da’s niet de bedoeling. Dus wat doen de Chinezen? Ze houden de chips lekker in China. In het maakproces moeten de chips uit Nederland even naar China en komen later terug. Tenminste, als de Chinese overheid niet dwarsligt.

Dat doet de Chinese staat nu dus wel. En daar hebben Europese autofabrikanten dan weer last van. De situatie is nu al zo nijpend dat er bij BMW een crisisteam is opgericht. Door het chiptekort zouden de leveringen van de nieuwe iX3 kunnen worden uitgesteld.

Er wordt in de hele industrie gevreesd voor nog meer productiestops. Niet (alleen) door de te kleine vraag, maar dus ook door het gebrek aan chips. Nu zouden de merken kunnen overstappen op een andere chipfabrikant, maar dan worden de onderdeeltjes een stuk duurder en wordt jouw nieuwe auto ook duurder.

De Duitse overheid zegt in nauw contact te staan met haar Nederlandse collega’s om de situatie op te lossen. Samenvattend zitten we dus in een lastig parket. We willen niet zomaar de chipproductie en dus de inkomsten zomaar afstaan aan China. Van de andere kant moeten onze autofabrikanten – die het toch al niet makkelijk hebben – niet de dupe worden van ons schaakspel met China. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Bronnen: NOS, Frankfurter Allgemeine