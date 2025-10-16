Dit wil Mate Rimac met Porsche doen in Bugatti-deal

Is de deal tussen Rimac en Porsche over het beheer van Bugatti nog een gelukkig huwelijk?

Met de expansiedrift van Ferdinand Piëch zou het onmogelijk lijken dat het VAG-imperium een merk opgeeft. Toch is dat gebeurd en als je iemand in 2000 had verteld dat VAG iets verkoopt aan een kleine Kroatische supercarbouwer hadden ze je voor gek uitgemaakt. Toch is dat min of meer wat er is gebeurd, ware het niet dat de kleine Kroatische bouwer in kwestie één van de grote namen van onze tijd is die een enorme impact maakt en heeft gemaakt op de wereld van de (elektrische) supercar.

Rimac

Want ja, Bugatti is verkocht aan Rimac. Tenminste, een groot deel van Rimac. Het Kroatische merk ging in zee met Porsche om Bugatti te bezitten. Nog wel een paar invloeden van een VAG-merk dus. Sterker nog: de split is 55/45 procent (Rimac/Porsche) dus Porsche heeft bijna voor de helft er nog dingen over te zeggen. Alleen dat gaat veranderen als het aan oprichter Mate Rimac ligt.

Uitkopen

Zo blijkt dat Porsche juist erop uit was om hun aandeel te vergroten en dus een groter deel van Rimac over te nemen. Daar zijn de twee niet uitgekomen. Het tegenaanbod van Rimac is iets extremer. Er gingen namelijk al geluiden, maar nu onthult Mate Rimac het zelf tegen Bloomberg: hij aast op ALLE aandelen van Porsche. Oftewel: Bugatti wordt 100 procent van de Rimac-groep en Porsche wordt eruit geschopt. Als je de wiskunde doet wat betreft de deal die Rimac had voorgesteld, gaat het over een waarde van 1 miljard euro voor Bugatti. Serieus geld, maar het is nou eenmaal zo’n merk waar je het zo gek niet kan maken qua prijzen en waardes. Rimac wil dit financieren middels een niet genoemde investeringsgroep en een Private Equity-fonds.

Versimpelen

Het gaat Mate Rimac overigens om het stroomlijnen van het proces. Er lijken geen aanwijzingen te zijn voor een slechte samenwerking tussen Rimac en Porsche, al voelt het maken van aanbiedingen aan elkaar wellicht als moddergooien. Nee, Rimac merkt dat elke beslissing enorm uitgedacht moet worden door meer dan 50 man. “Ik wil graag langetermijn-keuzes en investeringen of een koersverandering kunnen inzetten zonder dat het gelijk langs 50 man moet. In een onderhandeling zijn er te veel factoren.”

Juiste moment?

Ook lijkt Porsche een beetje terug te krabbelen qua ambities. De verkopen vielen iets tegen dit jaar en opkomende elektrische modellen worden ofwel uitgesteld ofwel weer ontwikkeld met een verbrandingsmotor in gedachten. In dit soort periodes kan je het geld wat Rimac zou geven voor de uitkoop goed kunnen gebruiken. Maar ja, wat je in een merk als Bugatti stopt, zie je hopelijk nog weer terug. Wat nou als de Tourbillon zo’n hit wordt dat het merk geld gaat printen? Daar had je graag bij willen zijn. Kortom: scheurtjes in de samenwerking, maar er is nog niks officieel.