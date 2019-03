Welk F1 team heeft de hoogste, hoekigste en langste?

Impertinente vragen...

Nu we de F1 auto’s van 2019 zich een weekend lang door de eerste Grand Prix van het jaar hebben zien beuken, is het tijd om eens te evalueren waar de verschillen tussen de auto’s liggen. Waarom is Mercedes weer snel? Heeft Ferrari toch iets over het hoofd gezien bij het ontwerp? Zijn er nog andere teams die gekozen hebben voor extreme concepten? Auto-Motor-und-Sport nam de proef op de som en keek naar enkele parameters van het basisontwerp, te weten de rijhoogte achter, de hellingshoek van het chassis en de wielbasis. Hieruit komen sommige zaken naar voren die we al kenden van vorige jaren, maar ook wel enkele opvallende andere bevindingen.

Wielbasis

Laten we maar beginnen met de wielbasis. Hier zien we dat Mercedes nog steeds de langste heeft met 3.698 millimeter. De wielbases van de respectievelijke auto’s liggen inmiddels wel behoorlijk dicht bij elkaar. Die van Alfa Romeo is met 3.697 millimeter maar een millimetertje korter dan die van Merc. Red Bull Racing heeft wederom de kortste in het veld met 3.619 millimeter. Geen wonder dat ze dus hoog van de toren te blazen. Klassiek compensatiegedrag. Waarschijnlijk heeft Christian Horner ook een Hummer H2.

Enfin, tussen de kortste en de langste wielbasis in de F1 zit dus ‘maar’ 79 millimeter. Opvallend is dat die van Haas F1, ondanks dat velen zeggen dat het een halve Ferrari is, toch een dikke centimeter korter is dan die van Ferrari. Ayo Komatsu van Haas F1 meldt trots dat dit logisch is: het team bouwt het chassis immers zelf. Juist ja. Tussen Red Bull en Toro Rosso zit overigens een nog veel groter verschil, ondanks dat men ook hierover roept dat de STR14 een halve Red Bull is. Helmut Marko doet er niet moelijk over: De Toro van dit jaar heeft inderdaad veel gendoping gekregen van het eerste team, maar op het moment dat hiervoor gekozen werd, was het chassis voor de STR14 al grotendeels af.

Rijhoogte achter

Bij de rijhoogte achter zien we, in ieder geval procentueel gezien, een veel grotere variatie tussen de verschillende teams. Sterker nog: bij de Renault, die het hoogst op de achterpoten staat (141,2 millimeter), is de afstand tot het asfalt bijna twee keer zo groot als bij de Mercedes (84 millimeter). Die laatste staat het laagst op zijn achterpoten. Let wel, AM und S gaat bij deze waardes uit van de metingen die ze tijdens de eerste wintertest gedaan hebben.

De Duitse kwaliteitspublicatie meent te weten dat Mercedes hierna de bodem achter maar liefst twintig millimeter gelift heeft. Wellicht vormt dat een deel van de verklaring waarom ze in de eerste testweek zo traag waren. Met die twintig millimeter erbij zou Mercedes overigens nog steeds de meest tiefgelegte blepper uit het veld hebben, hoewel het verschil met sommige andere auto’s dan wel aanzienlijk kleiner is geworden. Het ongebreideld verder verhogen van de achteras is voor team zilver, mede door de lengte van de auto, echter geen optie. Ze moeten dus min of meer hopen dat hun huidige hoogte voldoende is.

Renault is zoals gezegd het team dat met de extreemste bodemvrijheid achter rondrijdt. De Franse bolide is een soort halve SUV, zou je kunnen zeggen. Bij de eerste race was het resultaat niet om naar huis te schrijven, maar wie weet wat ze eraan hebben op hobbelige banen met kuilen zoals de race in Azerbeidzjan.



Hellingshoek chassis

Feitelijk natuurlijk een resultante van de eerste twee factoren. Renault heeft van de onderkant van haar auto de stijlste vleugel gemaakt. Met een hellingshoek van 2,15 graden is het voor mieren een flinke klim van de voorkant van de auto naar de achterkant. Red Bull heeft dit trucje natuurlijk uitgevonden, dus ook hun auto heeft nog altijd een flinke hellingshoek. Toch zijn naast Renault ook Racing Point en Toro Rosso nog een tikje extremer gegaan dan Red Bull Racing in dit opzicht. Het veld laat zich grofweg verdelen in drie kampen. Mercedes heeft echter een kampje voor zichzelf alleen met een kleine hellingshoek van slechts 1,16 graden (mogelijk dus wel iets vertekend op basis van oude data, maar anders alsnog de laagtse). Haas F1, Williams, McLaren, Ferrari en Sauber hebben een ‘gematigde’ hellingshoek (allemaal in de range 1,5-1,7 graden). Toro Rosso, Red Bull, Renault en Racing Point hebben een grote hellingshoek van circa twee graden. Grappig is dat dit, puur op basis van de eerste race, dus niet alles zegt.

1. BOT –> kleine hoek

2. HAM –> kleine hoek

3. VER –> grote hoek

4. VET –> gemiddelde hoek

5. LEC –> gemiddelde hoek

6. MAG –> gemiddelde hoek

7. HUL –> grote hoek

8. RAI –> gemiddelde hoek

9. STR –> gemiddelde hoek

10. KVY –> grote hoek

De vraag is echter of de kille cijfers wel het hele verhaal vertellen, want sommigen in de paddock zijn nog steeds van mening dat er trucjes gebezigd worden om de hoek tijdens races wat te variëren. Voor het overzicht van deze cijferbrij, check onderstaande tabel.