Red Bull Racing verdacht van nieuwe chassis truc

Red Bull Racing lijkt de laatste races flink wat snelheid gevonden te hebben. Maar worden deze extra prestaties wel op een legale manier bereikt?

In de wandelgangen wordt gefluisterd dat dit niet het geval is en dat Red Bull (wederom) de grenzen van het betamelijke opzoekt of overschrijdt. In de basis gaat het allemaal om de rijhoogte van de auto’s.

Red Bull Racing rijdt al enige jaren rond met auto’s die een flinke rake hebben. Aan de achterkant staan Newey’s bolides flink hoger op de poten dan aan de voorkant. In feite maakt dit van de hele auto een soort spoiler. Dat is goed voor de downforce in de bochten, maar minder goed voor de topsnelheid op het rechte stuk. Tenzij…je door getructe systemen ervoor kan zorgen dat de auto op het rechte stuk aan de achterkant stiekem wat dichter tegen het asfalt ligt. Doch de FIA heeft systemen die dat bewerkstelligen officieel verboten.

Toch laait de discussie rondom dit thema en gerelateerde issues met enige regelmaat weer op. Aan het begin van het seizoen hadden we nog de grote Front-to-Rear-Interlinked-Suspension (FRIC) saga. De FIA verbood dit foefje (min of meer op aandringen van Ferrari), wat volgens insiders betekende dat Red Bull en Mercedes een probleem hadden. Zij zouden hun auto’s namelijk volledig ontworpen hebben rondom dit systeem.

Red Bull ontkende zelf overigens dat ze, toen FRIC in de ban gedaan werd, grote aanpassingen moesten doen aan het design van de RB13. Toch kunnen we met de kennis van nu wel wat ‘indirect bewijs’ aanvoeren voor bovenstaande gedachtengang. Zowel Mercedes als Red Bull Racing hadden het in het begin van het seizoen af en toe zwaar te halen hadden met hun auto’s. Red Bull kwam helemaal niet goed uit de verf en ook Mercedes had er wat races bijzitten dat het (voor hun doen) niet wilde lukken.

Tevens merkt Auto-Motor-und-Sport op dat de rake op de RB13 voor Red Bull begrippen aan het begin van het seizoen vrij bescheiden was. Auto’s van andere teams gebruikten evenveel of zelfs meer rake. Volgens de concurrentie heeft Red Bull de hellingshoek van het chassis inmiddels echter weer flink opgevoerd. Maar nu komt echter het punt: op mysterieuze wijze is dit niet gegaan ten koste van de topsnelheden die Red Bull bereikt op de rechte stukken in vergelijking met de concurrentie. Hmm…vreemd.

Wellicht ingegeven door de recente opleving van het team uit Milton Keynes, is zodoende de verdenking ontstaan dat Red Bull Racing een truc gevonden heeft om de rijhoogte van de achteras te variëren. Zeker is in ieder geval dat de FIA het eind september opnieuw nodig achtte nóg maar een Technical Directive (TD/029-17) uit te vaardigen waarin staat dat het variëren van de rijhoogte om de aerodynamica te beïnvloeden écht niet mag. Echt niet jongens. Nee, serieus. Kappen nou.

Omdat het issue door blijft sudderen heeft de FIA bij de laatste Grand Prix in Mexico bij de auto’s van de vijf teams die rijden met hydraulische actuators in plaats van conventionele veren en dempers op de achterwielen (onder andere Red Bull Racing) een en ander getest, maar geen illegale dingen aangetroffen. Wil natuurlijk niet zeggen dat er daadwerkelijk niks illegaals gedaan wordt, maar voorlopig kan de FIA het niet vinden en dus mogen Max en zijn team door op de ingeslagen weg. Voor zolang als het duurt tenminste, want volgend jaar wordt een nog strengere regel (10.2.3 Technical Regulations) van kracht die álle veranderingen aan de afstemming van het onderstel gedurende het rijden verbiedt, dus ook als die zogenaamd ‘geen invloed’ op de aerodynamica hebben.

Het is niet te hopen dat dit ertoe leidt dat Red Bull Racing volgend jaar opeens weer zwak uit de startblokken komt. Maar mocht het wel gebeuren hebben we in ieder geval een goed idee waar het aan schort.



Bedankt Dennis voor de tip!