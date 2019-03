Autoblog advies: praktische sportcoupé voor dagelijks gebruik (90K)

Kom je echt altijd op een Porsche 911 uit? Of zijn er ook alternatieven?

Er zijn meerdere honden die Fikkie heten. Dat was de conclusie na het lezen van de mail van Wouter. Nee, we bedoelen niet onze Zilveren Vos @Wouter, maar bezoeker Wouter. Hij is in de bijzonder fortuinlijke positie om voor zichzelf een enorm gave auto aan te schaffen. Zelf zit hij te denken aan Porsche 911, maar hij vroeg zich af of hij pareltjes miste door de tunnelvisie. Als gezinsvervoerder is er al een Peugeot 508 en zijn vrouw heeft een BMW X1. Voor zakelijk gebruik wenst Wouter een sportwagen voor dagelijks gebruik. Ondanks dat het een sportwagen moet zijn, moet er er ruimte genoeg zijn voor zijn kinderen. Die zijn nu nog 8 weken en 2 jaar oud, dus heel veel ruimte nemen die (nog) niet in.

Aangezien Wouter afspraken heeft door heel Nederland én België, moet het absoluut een betrouwbare auto zijn waar hij van op aan kan. Ook zijn een goede automaat en een deugdelijk navigatiesysteem twee vereisten. Omdat Wouter van plan is om er flink mee te gaan rijden mag de auto tweedehands zijn, maar moet deze niet teveel gelopen hebben en ook niet te oud zijn. Een kilometerstand van 70.000 is het hoogste en de auto moet minimaal van bouwjaar 2013 zijn.

Wouter is naar eigen zeggen statusgevoelig, hij geeft toe dat het aanschaffen van de Peugeot in een vlaag van ratio is gebeurd. Een snelle Mazda of Lexus is dus niets voor hem, maar daar komen we heel snel op terug! Aangezien klanten hem aan zien komen rijden, is ook een Muscle Car niets voor hem. Ook daar komen we later op terug. De eisen en wensen staan overzichtelijk in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: BMW 1 cabrio, BMW X1, Peugeot 508 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Zakelijk Budget: € 90.000 Jaarkilometrage: 35.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Zakelijke Sportwagen Gezinssamenstelling: gezin met 2 kleine kinderen Voorkeursmerken /modellen: Porsche No-go modellen / merken: Amerikaanse musclecars

Wat mis je door de no-go’s?

Om eerlijk te zijn: heel erg veel. Gezien de scherpe eisen waar de auto aan moet voldoen, slinkt de keuze enorm. Waarschijnlijk zagen we de eis dat de motor achter de as moet liggen over het hoofd. Uiteraard staat het iedereen vrij om te bepalen waar deze of gene zijn geld aan wil uitgeven. Echter, er zijn wel een viertal auto’s die absoluut benoemd moeten worden. Het gebruikelijke Duitse spul wordt daarna vermeld.

NO GO NR.1: Lexus LC500h

€ 89.900

2018

20.000

Misschien wel de gaafste auto die op dit moment gebouwd word. Oh, wacht, aangezien ondergetekende zijn mening mag geven: dit is de gaafste auto voor het geld. Waarschijnlijk is het kwalitatief ook nog eens de meest hoogstaande. Als je geen zin hebt in reparatieperikelen en alles moet functioneren: ga voor de Lexus LC500h. Het koetswerk moet je in het echt aanschouwen om het te waarderen, het interieur is zo mogelijk nog indrukwekkender. Je hebt echt het idee in iets bijzonders te zitten. De rijbeleving komt niet in de buurt van de 911, de Lexus is een ander type auto. Meer een Gran Turismo dan een sportwagen. De aandrijflijn is in de omgang best prettig, maar zonder de ‘h’ is de auto meer in zijn element, helaas valt die (ver) buiten het budget.

NO GO NR. 2: Maserati GranTurismo Sport

€ 84.950

2013

55.000 km

De Maserati GranTurismo is een van de mooiste auto’s van de afgelopen 10 jaar. Er zijn weinig auto’s met een fraaier silhouet. De kinderen zijn nu weliswaar nog jong, maar de ervaring leert dat deze zullen groeien als kool. De Maserati GranTurismo Sport is daar redelijk op voorbereid, want qua ruimte is het heel aardig voor elkaar. Aan het dashboard is te zien dat het basisontwerp uit het vorige decennium afkomstig is. Echter, dan mis je het punt bij deze auto. Het is namelijk een échte Maserati. De motor is hitsig en spectaculair, alhoewel de prestaties niet indrukwekkend zijn. De beleving is dat wel. Zie het als een junior Ferrari 612 Scaglietti. Qua betrouwbaarheid staat de GranTurismo niet zo hoog aangeschreven als een jaar oude Lexus, maar er zijn exemplaren te vinden met dealergarantie. Altijd doen.

NO GO NR. 3: Chevrolet Camaro SS 50th Anniversary Edition

€ 69.950

2016

30.000 km

Praktischer dan een F-Type. Betrouwbaarder dan een GranTurismo. Het is eigenlijk van de zotte dat je voor een bruikbare, degelijke en geweldig rijdende auto voor de purist uit moet wijken naar Chevrolet. De Camaro SS beschikt over een goudeerlijke en onverwoestbare 6.2 liter V8. Nu zat het motorisch wel snor bij de Amerikanen, maar deze V8 is een waar kunstwerkje. Het interieur is niet hoogstaand, maar alles wat je nodig hebt zit erop. Waarom drukken we de Camaro erdoor terwijl een muscle car niet gewenst is? Tsja, dat ligt dat dan echt aan de klanten? Een vette AMG, Porsche 911 of een ‘Dikke BMW’ kan immers ook associaties oproepen. Ze vergeten je in elk geval minder snel als je met een Camaro komt voorrijden. Dat rijden gaat overigens voortreffelijk. De Camaro SS heeft een uitstekend chassis en een prettige besturing. Met name dankzij dat laatste distantieert de Camaro zich in positieve zin van de Duitsers. We weten het: een Amerikaanse Muscle Car is nicht im frage, maar deze auto voldoet uitstekend aan alle gestelde eisen.

NO GO NR. 4: Nissan GT-R Premium (R35)

€ 89.500

2014

69.000 km

Deze auto voldoet aan alle eisen, op eentje na. Er is geen ‘merkbeleving’. Graag willen wij dat pareren. Ja, het is een Nissan. Maar wel eentje die van top tot teen is ontworpen en ontwikkeld om de concurrentie een stevige dreun te verkopen, iets wat uitstekend lukte. De Nissan GT-R is geen snelle versie van een reguliere Primera. De achterbank is niet reuze praktisch, maar handiger dan die in de Porsche 911. Qua betrouwbaarheid staat de auto hoog aangeschreven, kijk alleen even uit met getunede exemplaren. Het interieur is niet enorm luxueus of fraai, maar alles zit erop en werkt. Qua rijden zijn er weinig auto’s die erbij in de buurt komen. Dit technologische hoogstandje maakt gehakt van alles wat er in dit overzicht staat. En ook van de GT-R vonden we exemplaren met dealergarantie.

Porsche 911 Carrera S Coupé (991)

€ 84.950

2013

55.000 km

Dankzij de wensen en eisen is de Porsche 911 natuurlijk de meest logische keuze. Als je een 911 kan en wil kopen, altijd doen. De combinatie van gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit en sportiviteit is ongekend. Het is een sportwagen met manieren, niet een op-een-sedan-gebaseerde coupé met steroïden. Ja, er zit een achterbankje in, maar daar kun je heel erg weinig mee. Geweldig om spullen op te bergen, maar niet voor het vervoeren van kinderen. Dan is het de vraag: welke 911 moet je pakken? Gezien de mogelijkheden zijn er twee opties: een late 991 (‘991.1’) of de faceliftversie ‘991.2’. De 991.1 heeft een atmosferische motor die meer beleving biedt. De 991.2 heeft een turbomotor die zorgt voor betere prestaties en verbruik. Ook is de elektrische stuurbekrachtiging véél prettiger dan die in de 991.1. Ondanks dat de kwaliteit op een hoog peil staat, kent de 991 wel wat betrouwbaarheidsissues. Altijd eentje kopen met dealergarantie. Die 5.000 die je bespaart door ‘universeel’ te shoppen heb je er zo weer uit.

BMW M4 Competition Individual (F82)

€ 89.900

2017

8.000 km

Al jarenlang past BMW Motorsport hetzelfde recept toe met de M3 en M4. Ja, in basis is het een gewone 4 Serie, maar de hardware is grotendeels aangepast. In dit geval heb je een 3 liter zes in lijn met dubbele turbo. Dat is een behoorlijk onbehouwen blok dat overduidelijk zijn vermogen wel haalt. Gelukkig heeft BMW wat aanpassingen gedaan met de Competition, waardoor de auto op de limiet prettig te besturen is. Als je normaal wilt rijden met de BMW M4 Competition, kan dat ook. Dan is het gewoon een sportief aangeklede 4 Serie. Dat is zowel een voordeel als een nadeel, overigens. Aangezien je 35.000 km op jaarbasis rijdt, neigt het naar het eerste. Items als navigatie en infotainment werken uitstekend.

Mercedes-AMG C63 S Coupé (C205)

€ 88.950

2016

45.000 km

Eigenlijk is deze Mercedes gebrouwen volgens hetzelfde recept als de BMW, maar dan alles een beetje meer. In plaats van een zescilinder heb je hier een V8 met 510 pk tot je beschikking. Die motor domineert de beleving. Ook als je rustig rijdt, hoor je de motor op een volvette wijze blaffen. Er is een tijd geweest dat een Mercedes die door AMG onder handen was genomen, vooral snel was in een rechte lijn, maar met deze C63 kun je prima een B-weg pakken en een trackday doen. Omdat het gewoon een C-klasse is, kun je er ook prima 35.000 km per jaar mee rijden. Ondanks dat het een Dikke Bak is en je niet moet afvragen wat anderen ervan vinden, de auto wordt namelijk al vrij snel ordinair. Zeker een Edition1 is net even te uitbundig.

Audi TT RS quattro Coupé (8S)

€ 84.900

2017

30.000 km

Aanvankelijk wilden we de Audi RS5 benoemen, maar die is nog saaier en trager dan de M4 en C63. Goede auto, maar veel te gewoontjes. Dus in plaats daarvan kiezen we voor veredelde Golf? Jazeker! Ondanks dat de auto componenten deelt met de Golf, zijn het er vrij weinig. Zelfs de wielbasis is anders. Bij de TT is er er veel meer gebruik gemaakt van aluminium. Verder heeft de Audi TT RS vrij unieke hardware. Die motor is een absolute heerlijkheid. Veel kracht onderin, maar je kan (en wil!) er heel veel toeren mee maken. De roffel die de vijfcilinder laat horen verveelt nooit. Verder sluit de TT RS behoorlijk goed aan bij de eisen. Het interieur is zeer hoogwaardig, infotainment is wellicht het beste wat er is en je hebt een achterbankje voor kleine kinderen. Ook kun je ‘m uitstekend inzetten als daily. Als kers in de appelmoes kun je ook nog eens kiezen uit jonge exemplaren met weinig kilometers.

YOLO: Jaguar XK-RS (X150)

€ 62.900 (Dld)

2012

50.000 km

De Jaguar XKR-S is een oldschool GT met een flink randje. Ergens kan de Jaguar alle spoilers beter hebben dan een Mercedes, zoals een VVD’er net even wat meer schandaaltjes kan verwerken dan een D66’er. Alles bij deze auto draait om die geweldige V8. Koppel en vermogen zijn voldoende aanwezig. Sterker nog: het Traction Control lampje draait overuren. Als je wil kun je elke bocht dwars. De ‘gewone’ XKR is wellicht een betere allrounder, maar is minder snel en speciaal. Qua infotainment is het niet rampzalig, maar wel duidelijk wat ouderwetser dan de F-Type.