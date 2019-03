Bijzondere autocollectie van drugsbaron gaat geveild worden

Hier zitten pareltjes tussen.

Bij drugscriminelen denk je gauw aan dikke AMG’s, of als ze het echt goed doen, Bentleys of Rolls-Royces. De 34-jarige Kong Meng Vang had wat dat betreft een totaal andere autosmaak. De in de Verenigde Staten woonachtige crimineel was een drugsbaas en heeft in zijn zaak voor de rechter in Tulsa, Oklahoma toegegeven schuldig te zijn aan drugshandel en witwassen. De rechter heeft de man veroordeeld tot een gevangenisstraf van maximaal 40 jaar.

Toen de crimineel werd opgepakt hebben U.S. Marshals tevens zijn autocollectie in beslag genomen. In de Filipijnen zouden de auto’s een enkeltje naar de sloop krijgen, maar gelukkig zijn ze in de Verenigde Staten iets milder. De collectie bestaande uit 29 auto’s gaat geveild worden en kunnen zo een nieuw leven krijgen.

De collectie bestaat uit een groep auto’s waar menig JDM-hart sneller van gaat kloppen. Een kleine opsomming maakt je aan het watertanden: 1999 Nissan Skyline R34 GT-R, 2000 Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Makinen Edition, 1995 Mitsubishi Lancer Evo III, 1996 Honda Integra Type R, 1996 Mazda RX-7 Turbo, 1998 Subaru Impreza WRX STI Type R, 1991 Toyota Supra Turbo, 1991 Acura NSX en een 1972 Datsun 240Z.

Er kan online worden geboden op de auto’s. Aangezien importauto’s jonger dan 25 jaar in de VS niet in aanmerking komen voor een kentekenregistratie, hebben veel voertuigen uit de collectie nooit gereden op de Amerikaanse wegen. Naast het JDM-feest bestaat de veiling ook uit boten, trucks, motoren en een Maserati GranTurismo. Bekijk hier alle objecten.