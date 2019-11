Welk merk gaat er schuil achter dit bizarre concept?

Overigens gaat het wel om een echt model, en hij kan van jou zijn!

Een designhuis wat het ontwerpen van auto’s al ruimte tijd in de vingers heeft, is Zagato. Tegenwoordig kennen we ze vaker en vaker van Aston Martins, maar vele andere merken hebben ooit één of meerdere Zagato-koetswerken gekregen. Lamborghini is één van die merken, al zijn de Zagato-creaties voor het Italiaanse merk bescheidener dan vele andere merken. In het portfolio van Zagato komen maar drie Lambo’s voor, twee daarvan haalden het zeer gelimiteerde productiestadium (de 3500 GTZ en de 5-95). De derde was de Lamborghini Canto Concept. Dit project, door selecte liefhebbers wel eens de Super Diablo genoemd, moest het nieuwe vlaggenschip van Lamborghini worden. Door een nog krachtigere V12 dan de Diablo toe te passen, moest er creatief gedaan worden met koeling. De Canto kreeg daarom een zeer vreemde set luchthappers aan de achterzijde. Dat doet het nodige met de styling: het zag er niet uit en bovendien was het niet te missen. Terwijl het verder een zeer mooie auto was, wat ten tijde van de evolutie naar meer ronde vormen in ontwerpen bracht. De Canto was een supermodel met flaporen.

We weten hoe het daadwerkelijk uitpakte voor Lamborghini: de Diablo werd opgevolgd door de Murcièlago (getekend door Luc Donckerwolke) en het koelingsprobleem werd opgelost door uitklapbare luchthappers op de ‘C-stijl’. De Canto was het dus net niet. De inspiratie voor de Canto, ook bedoeld voor Lamborghini, was echter een stuk gaver. In diezelfde nieuwe ronde stijl, maar dan in 1996. Ook de naam was gaver: Raptor.

Voor de Zagato Raptor (de naam Lamborghini werd officieel niet gebruikt voor het concept) werd als basis een Diablo met diens V12-motor gebruikt. De koets die erop gezet werd heeft echter niks te maken met de Diablo. De voorkant waar de klaplichten plaats maakten voor vast lampen, in een mooiere ronde lijn. De iets naar achter gepositioneerde voorruit. Het double bubble dak met een grote luchthapper. En de achterkant waar eenvoud zegeviert. Een enkele lichtbalk en wat koeling. That’s it. En hier ook weer, in plaats van de overwegend hoekige achterkant van de Diablo, is het hier een feestje van rondingen.

De Zagato Raptor werd officieel voorgesteld in Genève in 1996. Het betrof een prototype wat zo de productie in kon. Lamborghini had er echter geen oren naar en wilde liever doorzetten met een Diablo-opvolger, in plaats van dit ‘tussenmodel’ die veelal op Diablo-techniek rustte. De auto werd gebouwd in samenwerking met sporter Alain Wicki, die nog tevergeefs probeerde om de Raptor hoe dan ook in productie te krijgen. Dat faalde en als enige troost kreeg Wicki de kans om de Raptor te bezitten. Dat deed hij tot en met 2000, daarna circuleerde de auto in de rondte tussen verzamelaars.

Dat gebeurde voor het laatst in Pebble Beach, in 2008. Omdat het een volledig functioneel model is, kun je genieten van hoe de Raptor was bedoeld. Met een V12, met een motorruimte die geopend wordt als een Miura. Maar verder dan dat had de auto geen deuren, maar een canopy. Als een straaljagerpiloot ging het hele compartiment waar ook de voorruit in zat naar voren, en kon je instappen. Een kunstje wat we sindsdien op vele concepts hebben gezien.

Goed, dat ene exemplaar. Waarom we hem weer behandelen is een nieuwe kans om hem te bezitten. Tijdens de RM Sotheby’s-veiling in Abu Dhabi op 30 november (aansluitend op het F1-weekend), duiken er wederom weer een groot aantal pareltjes op. De meest bijzondere, durven wij te stellen, is de Zagato Raptor. Die zal naar verwachting een nodig centje opleveren. Hoeveel dat is, weten we niet zeker. Maar we hebben de plaatjes nog, die spreken boekdelen. Vind ze hierrr.

Wie overigens de lijnen ergens anders herkent: een latere klant van Zagato was Spyker met de C12 Zagato. Die lijkt in grote lijnen wel op de Raptor. Dat was ook de ‘kritiek’ op de Raptor: hij bevatte niet per definitie Lamborghini-lijnen. Voor Spyker pakte dat dus goed uit, ware het niet dat dat ook niet een in massa geproduceerde auto was.