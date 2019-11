Max Verstappen gaat gigantische sloot geld verdienen

Maar dan ook echt een reusachtige hoeveelheid geld.

Eergisteren onthulde Liberty Media officieel de grote plannen die ze hebben om de Formule 1 vanaf 2021 weer spannend te maken. Op de redactie bestaan er wat gemixte gevoelens over het pakket aan maatregelen. Natuurlijk zijn we voorstanders van meer close racing en een sport waarin de coureur een verschil kan maken. Aan de andere kant zijn we wel een beetje bang dat de geest van de sport aangetast kan worden door verregaande standaardisatie van onderdelen. En het oprukkende communisme in de vorm van een budget cap is ook wel zorgwekkend.

Iemand die zich echter geen zorgen hoeft te maken over het laatste is Max Verstappen. Hij glipt als coureur vliegensvlug door de mazen van het budgetplafond, want de salarissen van de coureurs (evenals die van de top-3 medewerkers van de teams) worden buiten beschouwing gelaten binnen de regels van het budget cap. Sterker nog; niet alleen hoeft Max dus niks in te leveren, Helmut Marko denkt dat Max zelfs een slaatje kan slaan uit de nieuwe zunigheid van de F1, zo laat hij weten aan Auto Motor und Sport.

Immers, als de regels hun beoogde doel volbrengen, dan zitten de teams qua snelheid in 2021 een stuk dichter bij elkaar dan nu het geval is. In plaats van de auto die het verschil maakt, wordt de coureur dus weer belangrijker voor het eindresultaat. Koppel je dat aan het feit dat sommige teams potentieel een bak geld over hebben ten opzichte van wat ze nu uitgeven (aangenomen dat de F1 ongeveer hetzelfde blijft opbrengen als nu), dan hoef je geen Einstein te heten om te bedenken dat de allerbesten een blanco cheque kunnen vragen. Marko denkt zelf dat Max Verstappen daardoor in 2021 zo’n 50 miljoen kan en gaat vragen.

Lekker hoor. Daar moeten wij toch al snel enkele miljoenen Max-artikelen voor schrijven. Hopelijk wisselt Max nog vaak van vriendin…of van sokken ofzo…