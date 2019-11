Toeval bestaat niet? Wel in de familie Verstappen

Een tekenend moment voor vader en zoon bevat een leuke toevalligheid.

Morgen is het race day. De F1-teams zijn neergestreken in Austin, Texas waar op het Circuit of the Americas weer elke coureur beoogt de winst te pakken. Ook Max Verstappen, maar die mag hoe dan ook morgen feest vieren. De GP van de VS in 2019 is de honderdste keer dat Max aan de start van een Formule 1-GP verschijnt. Het behoeft geen uitleg dat dat voor een 22-jarige coureur dat al een flinke rits is. Ter context: Lewis Hamilton heeft er in zijn bijna 35 levensjaren zo’n 12 al besteedt aan Formule 1-coureur zijn, en heeft al bijna 250 races op zijn naam staan. Maar goed, 100 races dus in een vijf jaar lange carrière. Reden voor een feestje terugblik met pa Verstappen.

De Telegraaf zet een paar zaken op een rij in gesprek met Verstappen en Verstappen. Daar komt nog een andere zaak aan het licht, eentje die wel opvallend is. Na honderd races is er een andere mijlpaal die vrij snel in zicht komt. Verstappen senior heeft dan misschien niet de langste F1-carrière gehad, hij heeft toch 107 races gereden. Max heeft dus nog maar zeven races nodig om zijn vader in te halen qua gereden GP’s. Verrast is Jos niet, Max heeft nu de leeftijd dat Jos zelf begon in de Formule 1. Het was niet een kwestie van of Max die 107 races ging halen, maar wanneer het gaat gebeuren.

Dus, wanneer gaat het gebeuren? Reken maar even zeven races vooruit. Je komt dan terecht op het raceweekend van 3 mei. Kennen we die datum niet ergens van? Jazeker, de 107ste race waar Max officieel zijn vader evenaart, is op Zandvoort. Tenminste, in Nederland. Een leuke toevalligheid voor de twee Nederlandse F1-generaties. Dat de carrière van Max iets succesvollere vormen aanneemt dan die van zijn vader, dat doet er even niet toe.

De carrière van Max duurt ondertussen al weer vijf jaar. Eén van de hoogtepunten voor zowel junior als senior is de teamwissel tijdens het seizoen van 2016. Hij wisselde van Toro Rosso naar het topteam Red Bull Racing en won direct zijn eerste GP bij de échte rode stier. Bijna elke Nederlander kan nog precies quoten hoe een huilende Olav Mol de finish van commentaar voorzag. Max blijft er nuchter onder. Uiteraard blij met deze en elke overwinning, maar tegelijkertijd is hij realistisch. “Ik ben ook een paar keer echt boos geweest.” Niet dat we graag oude koeien uit de sloot halen, maar denk maar eens aan de kleine rel met Ocon vorig jaar (het eindigde voor Max in een taakstraf).

Los van alles rijdt Verstappen nu al een zonnig vervolg van zijn carrière tegemoet. Hij aast op de 326 races van Rubens Barrichello, maar hij gaat door tot de rek eruit is. Wanneer dat is, kan Max nog niet zeggen. Voor nu mag je erop rekenen dat hij nog nergens heen gaat.