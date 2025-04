Koop GEEN tweedehands EV als eerste auto!

Een Model 3 voor nog geen €15k? Doe het niet. Zeker als je jong bent!

Waar het in jouw jeugd misschien stoer was om zoveel mogelijk geluid of zwarte pluimen te maken met je eerste auto, schijnen jongeren nu juist popiejopie te zijn met een EV. Aangezien jongeren nog aan het bijkomen zijn van de studieschuld zit een nieuwe Renault 5 er waarschijnlijk niet in. Dan maar een goedkope Model 3 oppikken? Er zijn er immers genoeg! Toch zou ik je adviseren om er nog even van weg te blijven.

De tweedehandsmarkt heeft een nieuwe impuls gekregen. Leaseauto’s die in 2019 en 2020 werden uitgedeeld, worden nu niet nog eens uitgeleend, maar verkocht. Door de hoge kilometerstand (en om nog een reden die dadelijk aan de beurt komt) zijn deze EV’s niet veel meer waard. Een Model 3 met ruim 2 ton op de teller staat al voor minder dan € 15.000 te koop.

Verzekeringspremie gaat door het dak

De eerste reden voor het skippen van goedkope EV’s is de verzekering van je auto. Elektrische auto’s zijn van zichzelf al duurder om te verzekeren dankzij kostbare componenten, zoals de batterij, elektromotor en geavanceerde technologie. Mochten deze onderdelen kapot gaan, dan kunnen de reparaties flink in de papieren lopen. Daarnaast zijn de meeste elektrische auto’s in aanschaf duurder dan benzineauto’s. De verzekeringsmaatschappij kijkt naar vervangingswaarde, niet naar de huidige waarde van je auto. Dat leidt automatisch tot hogere verzekeringskosten.

Nog een groter nadeel: je bent jong. Daardoor vindt de verzekeraar dat je een grotere kans hebt op een crash of anderszins schade. Als jij dan in een EV met een paar honderd pk rijdt, wordt de kans op schade nog groter. En hoe hoger de kans op een krasje, hoe groter de premie die je moet betalen.

Zoveel meer premie omdat je jong bent

Autoverzekering.nl heeft uitgerekend hoeveel meer geld jongeren kwijt zijn aan het verzekeren van een premie ten opzichte van iets oudere bestuurders. De website gaat uit van personen in een stad met 0 opgebouwde schadevrije jaren en dat je jaarlijks niet meer dan 15.000 kilometer rijdt. Er wordt voor verschillende EV’s een scenario geschetst. Hieronder neem ik het scenario met de Tesla Model 3. Bij andere EV’s zijn de verschillen ongeveer hetzelfde.

Leeftijd Premie per maand 22 WA: € 339,14

WA+: € 434,91

AllRisk: € 797,23 27 WA: € 100,30

WA+: € 132,26

AllRisk: € 221,- 35 WA: € 88,86

WA+: € 113,37

AllRisk: € 188,18

De verschillen zijn behoorlijk bizar. Wie op z’n 22e een AllRisk-verzekering afsluit voor een EV betaalt bijna € 800,- per maand. Dat is 8 barkie voor de jongere lezers. Iemand van vijf jaar ouder betaalt € 600 per maand minder. Hieronder heb ik de jaarlijkse verzekeringskosten uitgerekend. Dan zijn de verschillen wellicht nog schrijnender.

22 jaar: WA: € 4.069,68 WA+: € 5.218,92 AllRisk: € 9.566,76

27 jaar: WA: € 1.203,60 WA+: € 1.587,12 AllRisk: € 2.652,-

35 jaar: WA: € 1.066,32 WA+: € 1.360,44 AllRisk: € 2.258,16



Ook voor jonge dorpelingen

Het onderzoek geeft ook de cijfers voor dezelfde personen, maar dan in het dorp. Omdat je minder kans hebt op schade in een dorp ten opzichte van de stad kost het verzekeren van je auto hier minder geld.

Leeftijd Premie per maand 22 WA: € 245,87

WA+: € 283,92

AllRisk: € 581,98 27 WA: € 72,96

WA+: € 102,27

AllRisk: € 169,06 35 WA: € 57,70

WA+: € 80,17

AllRisk: € 139,87

22 jaar: WA: € 2.950,44 WA+: € 3.407,04 AllRisk: € 6.983,76

27 jaar: WA: € 875,52 WA+: € 1.227,24 AllRisk: € 2.028,72

35 jaar: WA: € 692,40 WA+: € 962,04 AllRisk: € 1.678,44



Wegenbelasting komt eraan

Goed, dat is dus al een flinke afknapper om elektrisch te rijden op jonge leeftijd. Maar wat je ook niet moet vergeten, is wegenbelasting. Voorheen hoefde je hier met een EV niet voor te betalen. Sinds dit jaar wel. Aangezien wegenbelasting onder andere wordt gebaseerd op het gewicht, ben je met een EV extra veel kwijt dankzij de zware batterij.

Dit jaar krijg je 75 procent korting op de wegenbelasting van een EV. Zo betaal je nu € 30 mrb per maand voor een Model 3. Volgend jaar daalt de korting naar 25 procent. Dan betaal je dus ineens € 90,- extra. Na 2030 ga je het volle tarief en dus € 120,- per maand betalen. En dan ben je nog steeds de verzekering aan het betalen, hè!

Foto: Tesla Model 3 2017-heden occasion aankoopadvies