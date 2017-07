Welk merk wordt waar het meest verkocht?

Infographic zondag!

Maar al te vaak zijn we in Europa geneigd om niet veel verder te kijken dan onze neus lang is. Zo is Volkswagen heilig (volgens sommigen dan), pakt Honda het marketingtechnisch he-le-maal verkeerd aan (je ziet ze hier niet zoveel) en is Toyota vooral voor oude mensen en bijtellingfetisjisten.

Kijken we naar de autoverkoop wereldwijd over 2016, dan ziet het plaatje er letterlijk en figuurlijk heel anders uit. Zo is Toyota het populairste merk in maar liefst 49 landen. Volkswagen staat op P2 met een koppositie in 14 landen en daarna volgen Ford (8 landen), Renault (6), Skoda (6), Dacia (5) en Fiat (5). (via: regtransfers.co.uk)

Meer interessante statistiekjes? Check HIER de populairste merken per land op Google en DAAR vind je de heetste modellen per Europees land. De populairste merken binnen de EU qua verkoop vind je HIER.

Klik op de afbeelding voor de grote versie!