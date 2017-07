Spyshots! De nieuwe Audi A7

De verse Audi A8 is nog niet officieel gepresenteerd of we gaan alweer door naar de volgende grote Audi.

Verscheidene zaken vielen op aan de laatste Audi A8. Allereerst is er de grille. Die was bij vorige incarnaties van de A8 toch al prominent aanwezig, maar de laatste toplimo van het merk deed er nog een paar schepjes bovenop. Daarnaast zette Audi met de A8 fors in op autonome technieken die het mogelijk maken om vanaf volgend jaar onder bepaalde omstandigheden de handjes van het stuur te halen.

We gokken erop dat de nieuwe A7 eveneens (tot op zekere hoogte) zelfrijdend zal worden. al is de A7 natuurlijk meer een “rijdersauto” dan de A8. Vergeet echter niet dat Audi al eens een autonome RS7 een rondje over Hockenheim liet blazen.

Verder is aan bijgaande spyshots duidelijk te zien dat de enorme zeshoekige grille eveneens naar de sedan-met-aflopende-daklijn zal komen. Dan de grote vraag: krijgt de A7 net als grote broer A8 die doorlopende verlichting op de bips? Afgaande op de fotootjes is dat vrij lastig te zeggen. Als we een gokje moeten wagen, zouden we inderdaad zeggen dat de A7 met een doorlopende LED-strip met OLED-techniek krijgt.

Voor wat betreft het motorenaanbod kijken we eveneens naar de A8. Die zware 6.0 W12 zal ongetwijfeld niet naar de A7 komen, maar de 3.0 TDI met 286 pk en de 3.0 TFSI met 340 pk zeer waarschijnlijk wel. De achtcilinder diesel blijft waarschijnlijk voorbehouden aan de topper van het gamma, maar het zit er dik in dat de aankomende S7 en RS7 wel weer met achtcilinders worden uitgerust.

Dank aan @stephanwillekes voor het beeldmateriaal!