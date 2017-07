Uitslag Formule 1: Grand Prix van Groot-Brittannië 2017

Een van de oudste circuits op de kalender staat garant voor spektakel, niet in de laatste plaats omdat de kans op regen vaak aanwezig is. Wie trekt dit jaar aan het langste eind?

Voor Daniel Ricciardo zal het in elk geval lastig worden. De Australiër heeft een gridstraf gekregen vanwege nieuwe motoronderdelen. Veel maakt het niet uit, hij startte toch al vanaf P19 na technisch malheur in de kwalificatie. Als je de volgepakte tribunes rond Silverstone ziet is het bijna niet voor te stellen dat de organisatie wil kappen met het hosten van F1-races. Zou behoorlijk zonde zijn, zeker als je dit beeld vergelijkt met de circuits die de laatste jaren aan de kalender werden toegevoegd.

De gehele top 10 start op supersofts, behalve Valtteri Bottas. De Fin start vanaf P9 met een setje softs en hoopt dus langer door te kunnen rijden dan de concurrentie. Jolyon Palmer moet z’n auto nog voor de start met problemen aan de kant zetten. Zonde, dat gun je niemand tijdens z’n thuisrace. Er komt een extra opwarmrondje om de Renault veilig aan de andere kant van de boarding te krijgen.

Daar gaan we dan! Een cleane start zo te zien en Max ligt lekker in de clinch met Vettel, de Nederlander pakt P3. Hamilton ligt soeverein op kop en Carlos Sainz mag gaan omkleden, hij parkeert z’n Toro Rosso naast de baan na een touché met *jawel* teamgenoot Kvyat. Dat wordt ongetwijfeld een gezellig teamuitje. De Rus spint eveneens en moet achteraan het veld aansluiten.

Om de boel te neutraliseren komt de safety car de baan op. We zien in de herhaling dat Ricciardo een momentje naast de baan heeft beleefd, hij kan wel verder. Ook de Saubers liggen met elkaar in de clinch, maar beide coureurs kunnen verder.

Max staat onder aardig hoge druk van Sebastian Vettel, de Ferrari is duidelijk sneller. Kvyta krijgt een drive through omdat hij na een uitstapje op onveilige wijze terug de baan op is gekomen. Ricciardo zat een poosje vast achter Alonso. Aan het einde van Hangar Straight kan de Australiër de Spanjaard echter voorbij.

Verstappen en Vettel hebben een héérlijk gevecht om P3 en de twee vechten behoorlijk hard met elkaar. Max vraagt op de radio of Vettel soms botsautootje wil spelen. Honestly. Bottas ligt op P5 en komt steeds dichterbij. De Duitser houdt het na nog een mislukte inhaalpoging voor gezien, hij duikt de pits in voor een undercut.

Max duikt meteen na Vettel de pits in, dit wordt een thrillertje. Zijn stop verloopt helaas niet vlekkeloos en de Ferrari gaat er voorbij. Verstappen haalt Hulkenberg in en ligt op P5. Die vervelende P5, achter de Ferrari’s en de Mercedessen…

Teamgenoot Ricciardo stoomt lekker door naar P8 terwijl Stoffel Vandoorne nog steeds op een hele nette P9 ligt. De Belg moet echter nog een pitstop maken. Kimi Raikkonen duikt vanaf P2 de pits in, hij komt terug op P3 achter Hamilton en Bottas. Bwoah. Ook Hamilton zoekt de pits op voor vers rubber. Hij komt nét voor collega Bottas de baan weer op.

Bottas heeft na 32 rondjes eindelijk genoeg van z’n setje softs. Grote vraag is waar hij met z’n supersofts terug de baan op komt. Vettel gaat er voorbij en pakt P3, maar Max blijft achter de Finse Mercedes-coureur hangen. Ook Ricciardo kiest nieuw rubber, hij keert achter de Force India’s terug op P10.

Voor de verandering meldt Alonso dat z’n motor naar de mallemoer is. Hij moet de McLaren in de pits parkeren. Ricciardo is Perez voorbij en richt nu de pijlen op Ocon. Nevermind, de Australiër is er al voorbij. Ricciardo gaat ook langs Magnussen en ligt nu op P7, tien tellen achter Hulkenberg.

Ondertussen loopt Bottas als een dolle Finse stier in op Sebastian Vettel, hij ligt er nu nog 3 tellen achter. Max klaagt op de radio over een voorband die zoetjesaan de pijp aan Maarten geeft en Bottas zit nu vlak achter Sebastian Vettel. Als deze twee elkaar er nou af tetsen kan Verstappen weer eens met champagne spelen!

Vettel rookt een voorbandje op als hij z’n positie probeert te verdedigen. De Ferrari mist duidelijk wat tempo ten opzichte van de Mercedes en op Hangar Straight dendert Bottas er voorbij. Raikkonen schreeuwt heel hard op de radio. Hij is boos vanwege de gebrekkige communicatie vanuit het team.

Problemas! De voorband van Raikkonen geeft de geest en Bottas gaat er als een haas langs. Kimi gaat de pits in voor vers rubber. Ook Max komt naar binnen voor nieuwe banden, waarschijnlijk om te voorkomen dat hem hetzelfde gebeurt als Kimi.

Vettel vliegt van de baan en ook hij heeft een linker voorband die de geest geeft! Wat een bizar slot! De Duitser heeft alleen nog wel een stukje te gaan naar de pits en dus krijgt Verstappen P4 op een presenteerblaadje. Goeie call van Red Bull en matig dat Pirelli er niet in slaagde om fatsoenlijk rubber mee te nemen.

Hamilton zal het worst wezen, hij rijdt soeverein naar de overwinning voor een uitzinnig Brits publiek.

1. Hamilton

2. Bottas

3. Raikkonen

4. Verstappen

5. Ricciardo

6. Hulkenberg

7. Vettel

8. Ocon

9. Perez

10. Massa