Welk merk zou jij op dit interieur plakken? - Autoblog.nl

Het volgende interieur waar een groot, verticaal scherm à la Tesla een hoofdrol gaat spelen. Maar welk merk durft zo’n giga unit aan?

Er werd al een tiental jaar terug geleden gezegd dat de Chinese auto eraan zit te komen. In het Aziatische land gaan de ontwikkelingen zo snel, dat het een kwestie van tijd is. Het is nog niet helemaal die tijd, al kun je her en der al een Chinese auto kopen. Sommige merken zijn alleen zo slim om het anders aan te kleden, waardoor je denkt dat je met iets heel anders te maken hebt.

MG

Een merk wat dit goed begrijpt is MG. Hoe dit merk in elkaar steekt is redelijk bekend, maar we leggen het je toch nog even uit. MG is een oud Engels merk wat al voor de tweede wereldoorlog auto’s bouwde. Iets recenter, rond de jaren ’00, maakten ze deel uit van de Rover-familie, waar ze Rovers bij de kladden pakten en sneller maakten. Ook hadden ze een zelfstandig model: de MGF, later MG TF, een kleine roadster.

Daarom denk je dat je het merk kent: je denkt immers altijd terug aan auto’s als de MGF of bijvoorbeeld een ZT-T. Het is echter een compleet ander merk. De merkrechten zijn nu opgepakt door SAIC, een Chinese autobouwer. Het eerste uit deze kruisbestuiving wat we op de weg zien is de MG ZS EV. Een relatief succesje, dus er ligt meer op de loer.

Marvel R

De ZS is een prima apparaat, maar het is wel een beetje een ouderwets model met wat Duracell-batterijtjes. Nogmaals, het werkt, maar er kan wat jeu aan het model komen worden toegevoegd. Naast de elektrische stationwagon van MG komt er ook een nieuwe crossover van het merk. Dit keer staat design en een moderne look hoger in het vaandel. De nieuwe MG heet Marvel R. Het is, als we MG goed begrijpen, geen vervanger voor de ZS, meer een model ernaast. Eentje die zich niet perse richt op een lage prijs, maar wat meer wil bieden.

Modern

Zo op het eerste oog lukt dat aardig. Het design van de ZS is ‘inwisselbaar’. De grille en koplampen doen wat Mazda-achtig aan en ook de rest van de auto ‘leent’ designdingetjes van vele andere merken. Wat dat betreft lijkt de MG Marvel R iets zelfstandiger ontworpen te zijn. De grote grille maakt plaats voor een EV-achtige leegte met een grote doorlopende lichtbalk. Ook de achterkant wordt met een LED-strip over de hele breedte opgesierd. Het zou wel eens een wat meer opvallende auto kunnen worden in het straatbeeld.

Interieur

Het interieur krijgt eenzelfde vernieuwing. Alles ziet er net even wat minder ‘goedkoop’ uit, met als blikvanger een groot verticaal scherm dat 19,4 inch meet. Zoals bij de veel merken van vandaag de dag is het een ‘zwevend scherm’ wat betekent dat er onder waar het scherm zit niks gebouwd zit. Vooral een designkeuze, kunnen we je melden.

Ook de tellerbak is een scherm, maar dat had de ZS ook. De materialen lijken ook iets minder plastic fantastic te zijn, maar daarvoor moet het ook goed aanvoelen en dat kunnen we nog niet vaststellen. Qua ruimte heb je 357 liter laadvermogen, wat met neergeklapte stoelen 1.396 liter kan worden.

Specs

De MG Marvel R is wat flinker dan de ZS, maar krijgt dan ook iets meer oompf mee. De auto krijgt drie motoren die in totaal 212 kW (288 pk) leveren. Vooral 665 Nm koppel is erg lekker voor een SUV van formaat, maar niks bijzonders voor een EV. Van 0 naar 100 sprinten gaat in 4,9 seconden en bij 200 km/u is de koek op. Snelladen kan de MG Marvel R met een 11 kW AC lader die kan driefaseladen, waarmee je naar 80 procent batterijniveau kunt laden in 30 minuten.

Het klinkt allemaal gewoon erg netjes en dat alles onder een koets die wat meer aan moet spreken dan die van de ZS. De MG Marvel R wordt in mei 2021 gelanceerd voor een momenteel nog onbekend bedrag.