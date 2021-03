MG presenteert de eerste elektrische station van Europa - Autoblog.nl

Dit lijkt een liefdesbaby van Opel en Renault, maar het is een MG. Belangrijker nog: deze stationwagon is elektrisch!

Het gros van de EV’s dat momenteel aangeboden wordt is een cross-over. Dit heeft er deels mee te maken dat deze vorm zich nu eenmaal beter leent voor accupakketten in de bodem. Tegelijkertijd verkoopt een cross-over ook gewoon als een malle. De consument die géén cross-over wenst, maar wel elektrische wil rijden wordt hierdoor behoorlijk beperkt in zijn keuze. Naar een elektrische stationwagon kun je bijvoorbeeld tevergeefs zoeken.

Daar gaat MG verandering in brengen. Zij presenteren nu de allereerste elektrische stationwagon. Of in ieder geval: de eerste elektrische stationwagon die in Europa te krijgen is. In China reed deze auto al rond, maar dan met een ander logootje.

Misschien denk je nu: wacht even, jullie schreven vorig jaar ook al over de eerste elektrische stationwagon, hoe zit dat? Dat was inderdaad dezelfde auto, maar toch niet helemaal. De MG 5 EV die het merk toen presenteerde was namelijk een vrijwel exacte kopie van de Roewe Ei5 en was alleen bedoeld voor de Britse markt.

Nu presenteert MG een aangepaste versie die ook voor het Europese vasteland bestemd is, inclusief Nederland. De MG5 Electric – zoals het model nu heet – heeft dus eigenlijk al een facelift gekregen voordat het model überhaupt geïntroduceerd is. De Volkswagen-neus die afkomstig was van de Roewe heeft nu plaats gemaakt voor een neus die doet denken aan een grilleloze Opel.

Het geheel oogt in ieder geval heel Europees. Het design zal dus geen struikelblok vormen voor de Nederlandse consument. Het is wel te hopen dat er nog wat grotere velgen te bestellen zijn, want die afgebeelde exemplaren zijn van het formaat winkelwagentje. Meestal kiezen fabrikanten voor persplaatjes niet de kleinste velgmaat, maar MG denkt daar blijkbaar anders over. Misschien is het juist heel slim, omdat ze hiermee een signaal afgeven dat de auto een prijspakker wordt.

De MG5 (ja, de spatiebalk doet het nog) is een elektrisch alternatief voor auto’s als de Golf Variant, Mégane Estate en Astra Sports Tourer. De MG is wel iets korter dan deze modellen, met een lengte van 4,544 mm. De bagageruimte is met 578 liter ook wat kleiner dan die van de genoemde niet-elektrische modellen.

De MG5 Electric beschikt over een 184 pk sterke elektromotor en zou meer dan 400 kilometer range moeten hebben. Opladen tot 80% zou aan de snellader in een half uur gebeurd moeten zijn. Geen grensverleggende waarden, maar als het goed is zal de prijs daar ook naar zijn. Dat zullen we dit najaar weten. De marktintroductie van de MG5 Electric staat namelijk gepland voor oktober.