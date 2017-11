Welke 5 auto’s zet jij in de garage van dit huis van 15 miljoen?

Fundablog is hier!

Het is misschien wat moeilijk te bevatten, maar ook in Nederland staan best wat peperdure huizen. Neem bijvoorbeeld ‘De Negen Linden’ in Loosdrecht, dat je voor € 15 miljoen op de kop kunt tikken. Dit huis ligt volgens de adverteerder “in een wondermooie en waterrijke omgeving” en biedt zowel een boel luxe als een klein stukje historie. Het landgoed valt tevens onder de Natuur Schoon Wet (NSW), wat uiteraard weer fiscale voordeeltjes met zich meebrengt.

Het huis, dat gebouwd werd tussen 2010 en 2012, heeft o.a. 8 slaapkamers, 7 badkamers, een wijnkelder en een unieke Engelse serre. Wil je sporten, dan kun je dat doen op de tennisbaan (intens) of in de biljartkamer (minder intens). Vervolgens kun je je een weg banen naar het souterrain om je rust te pakken in de wellness-ruimte. Paardjes kun je kwijt in een van je 25 stallen. Oh, en om bij het huis te komen mag je over een heuse toegangsbrug rijden.

Dan voor het moment suprême: de garage. Het omgetoverde monumentale koetshuis is het enige dat van vroegere tijden dateert. Omdat de garage van dit gigantisch dure huis slechts ruimte biedt aan vijf auto’s, zul je iets selectiever moeten zijn dan je buren, die vier keer zoveel auto’s kwijt kunnen. Aan de andere kant, je zult vast wat spaarcentjes hebben liggen voor een aantal fraaie wagens als je € 15 miljoen kunt afrekenen voor een nieuw optrekje. Geef je nou wat minder om de staat van je collectie, dan kun je de oprit altijd nog gebruiken.