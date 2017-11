Dit kost de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Een Italiaanse SUV met 510 pk. Kost dat?

De Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (rijtest) is een aantrekkelijke sedan. Heb je liever een hoge instap, dan kun je bij de Stelvio terecht. Van dit model is er tevens een ‘Quadrifoglio’ en de SUV heeft nu een Nederlandse prijs.

De snelste productie-SUV ter wereld op de Nürburgring (7:51,7) kost 127.750 euro. De Stelvio Quadrifoglio is niet alleen supersnel. De auto is ook behoorlijk praktisch. De Quadrifoglio komt standaard met Q4-vierwielaandrijving. 50 procent van het vermogen wordt naar de vooras gestuurd.

De Stelvio Quadrifoglio heeft zoals gezegd 510 pk, doet de 0-100 in 3,8 seconden en heeft een top van 283 km/u. De door Ferrari ontwikkelde 2.9 V6 biturbo is in de Stelvio Q gekoppeld aan een achttraps automaat. Ren nog niet naar de dealer om een order te noteren. De dikke SUV komt pas in de eerste helft van 2018 naar Nederland.