Waarom Audi’s A8 V8 TDI terug naar de dealer moet

Donkere wolken boven Ingolstadt. Alweer.

Audi gaat 4.997 exemplaren van de A8 V8-diesel terugroepen die zijn geproduceerd tussen september 2013 en augustus 2017. Reden hiervoor is een nieuwe ontdekking van de Duitse waakhond. De KBA spreekt over manipulatie met de uitstootwaarden van het vlaggenschip.

De teruggeroepen A8’s krijgen een software update. Eigenaren zullen door de Duitse autofabrikant worden ingelicht. Audi verwacht de software in het eerste kwartaal van 2018 klaar te hebben. Eerst moet de KBA hier toestemming voor geven. 3.660 van de 4.997 getroffen auto’s bevinden zich in Duitsland. De update zal kosteloos worden uitgevoerd en duurt ongeveer een halfuurtje om te installeren.

De productie van de derde generatie A8 liep tot en met augustus van dit jaar. Deze zomer werd de vierde generatie A8 gepresenteerd en inmiddels rolt het kersverse vlaggenschip bij Audi van de band. Het is de zoveelste terugroepactie voor de Volkswagen Groep in verband met het dieselschandaal. Eerder dit jaar was onder andere de Porsche Cayenne onderdeel van een recall. (via Reuters)