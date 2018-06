Het verhaal van de postbode die nu in de F1 werkt

Een flinke dosis inspiratie op deze zonnige woensdag.

Sommige artiesten en kunstenaars zullen stellig het tegenovergestelde beweren, maar voor de meesten is het doel van het werk dat ze baren glashelder: het moet een bepaalde invloed uitwerken. Hoe groot of klein die invloed uiteindelijk blijkt te zijn, dat doet er niet toe. Als het maar gebeurt. Steve Matchett, oud-mechanicus, auteur en televisie-icoon, weet sindskort hoe het is om het levenspad van een willekeurig persoon direct te beïnvloeden.

Willen we begrijpen hoe de pakkende, inspirerende woorden van Matchett iemand hebben weten aan te sporen zijn leven om te gooien, dan moeten we eerst zijn eigen geschiedenis toelichten.

Na een technische studie, die hij uitspreidde over een tijdsbestek van drie jaar, kwam Steve terecht bij verschillende lokale autodealers en garages. In enkele jaren tijd verzamelde hij voldoende overtuigende namen en bedrijven op zijn cv om een realistische gooi te kunnen doen naar de wereld der Formule 1. Zodoende kwam hij in 1990 terecht bij het F1-team van Benetton, waar hij acht jaar lang zou fungeren als race mechanicus. In diezelfde periode schreef hij zijn eerste boek, over het succesjaar van het team waarvoor hij werkte. In 1999, het jaar voordat hij de televisiewereld in zou gaan, schreef hij “The Mechanic’s Tale“. Het boek zou lezer Liam Dance tien jaar later inspireren zijn baan als postbode op te zeggen, zodat hij zich kon gaan richten op eenzelfde bestaan.

Steve deelde het aangrijpende verhaal deze week op Twitter. Nadat Liam het boek in 2009 gelezen had, voelde hij zich dermate geïnspireerd dat hij zijn leven als postbode vrijwel direct gedag besloot te zwaaien. Een leven als Formule 1-mechanicus lag in het verschiet, zo dacht hij. Echter was er één probleem: Liam had eigenlijk totaal geen ervaring en piepjong was hij niet meer. Desondanks besloot hij ervoor te gaan. Op basis van zijn leeftijd (21 jaar) wezen verschillende garages hem af. Een stageprogramma voor een twintiger zat er niet in. Althans, zo leek het, totdat één garage hem een kans gaf, maar eigenlijk alleen omdat deze iemand nodig had die (legaal) auto kon rijden.

Meer had Liam niet nodig. De Brit greep de kans met beide handen aan en richtte zich volledig op zijn droom. In 2012 sloot hij zijn stage af en had hij de smaak goed te pakken. Hij schreef direct allerlei kleine raceteams aan, met de vraag of ze toevallig een vaardig mechanicus konden gebruiken. Liam’s eerste contact met de racewereld was in 2013, waar hij de kans kreeg als vrijwilliger mee te sleutelen tijdens een Brits GT-weekend. Een jaar later landde hij een baan bij Fortec, in de Britse Formule Renault. Liam’s ijverige werkhouding bleef zich uitbetalen, want in 2017 kwam hij zowaar in de World Series by Renault terecht.

Het momentum lag duidelijk in zijn voordeel, zo besefte Liam. Een laatste keer trok hij de stoute schoenen aan, ditmaal om bij McLaren te solliciteren als race mechanicus voor het officiële test team uit Woking. In enkele maanden tijd maakte hij daar voldoende indruk om gekozen te worden om mee af te reizen naar de Grand Prix van Canada. Afgelopen weekend maakte hij daar onderdeel uit van de pitcrew van Stoffel Vandoorne. Droom: voltooid.

Het spreekt voor zich dat Steve enorm aangegrepen was door de brief van Liam. Er bestaat enorm veel ruis in de Formule 1, waardoor we soms wel eens vergeten te kijken naar de wonderbaarlijke verhalen die de sport voortbrengt. Liam is het levende bewijs dat deze verhalen zich niet enkel beperken tot de teams of coureurs. Liam, chapeau!