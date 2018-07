Welke auto schuilt er onder deze “Nissan GT-R”?

Hint: het is een kei car.

Het doel van een bodykit is, in de basis, het accentueren van de vormen van een bepaalde auto, zodat deze pittiger en vooral excentrieker voor de dag komt. Jammer genoeg wordt deze ‘vuistregel’ veelal in het water gesmeten, waardoor de auto in kwestie niet alleen totaal onherkenbaar wordt, maar ook nog eens spuuglelijk. In dit geval is het de omgekeerde wereld, want het is hier juist de bodykit die ons iets laat zien dat er helemaal niet is.

Kijkende naar het hoekige, gespierde postuur van de auto, weten we haast zeker dat we te maken hebben met een Nissan GT-R. Nadere inspectie onthult echter dat de verhoudingen van de GT-R een beetje buiten proportie zijn. Niet alleen oogt de GT-R te klein, hij mist ook nog eens een vast dak. Tenzij je net uit een diepe coma ontwaakt, weet je dat Nissan geen GT-R Spider heeft onthuld. Hier is dus iets anders aan de hand.

Het ligt wellicht in de lijn der verwachting, maar het blijft een opmerkelijke keuze om de lieflijke, onschuldige Daihatsu Copen een dergelijke transformatie te geven. Toch moeten we, of liever, ik, toegeven dat een Nissan GT-R van dit formaat zowaar niet zo treurig oogt. Het project heeft zelfs als gevolg dat er ergens in het hoofd gedachtes ontstaan van een heuse ‘baby GT-R’. Niet dat het project ooit van de grond zou komen, maar goed, dromen is niet verboden. Mocht dit op miraculeuze wijze toch gebeuren, dan willen we wel een suggestie doen: laat de diepe velgen en verschrikkelijk grove wielkasten thuis. Oh, en geef de auto niet téveel vermogen, anders krijgen we een onbestuurbaar gevalletje à la Cygnet V8.