Gitzwarte Tesla Model X is één en al carbon

Wie van het vriendelijke karakter van een volledig elektrische auto afwil, doet er goed aan om uit te wijken naar een tuner. Hoewel het aanpassen van de auto’s, in tegenstelling tot tuners als Brabus, veelal beperkt blijft tot het veranderen van uiterlijke karakteristieken, is dit niet zozeer een probleem. EV’s, en dan met name Tesla’s, presteren van fabriek af immers al bijzonder indrukwekkend. Omdat er nog niet voldoende keuze was, betrad T Sportline de Arena der Tesla Tuners.

T Sportline, dat claimt de eerste tuner van Tesla’s te zijn, is ditmaal terug met een flink uitgebouwde versie van de Model X (rijtest). In het specifiek praten we over een widebody uitvoering van de P100D. De Tesla SUV heeft grofweg 3 seconden nodig om de 100 km/u te bereiken en heeft topsnelheid van 250 km/u. Niets om over te klagen, dus liet de tuner enige elektronische aanpassingen aan de T Largo, zoals de wagen heet, links liggen.

Wat T Sportline, zoals je kunt zien, wél deed, is het onfatsoenlijk aanpassen van de buitenzijde van de Model X. We spreken hier over een widebody in de meest duidelijke zin van het woord, want T Sportline verbreedde de wagen aan alle kanten met 2″, ofwel een centimeter of 5. De bodykit bestaat volledig uit carbon en geeft de wagen niet alleen bredere bumpers, maar ook een diffuser en ene in een autoclaaf gecreëerde achtervleugel. 22″ velgen maken het pakket af.

T Sportline maakt in totaal niet meer dan twintig exemplaren. Deze moeten overigens van tevoren worden besteld.