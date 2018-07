Porsche 911 Speedster Concept gaat écht in productie

Als het goed is, zien we het apparaat binnen een jaar verschijnen.

We mogen er misschien vanuit zijn gegaan, Porsche zelf heeft nooit expliciet vermeld dat het de 911 Speedster in productie ging nemen. Vooralsnog was de auto niets meer dan een potentieel productiemodel dat er uitermate gelikt uitzag. Daar is inmiddels verandering in gekomen, als we Autocar mogen geloven.

Het nieuws komt precies op tijd, want de huidige generatie van de Porsche 911 (991) komt langzaam aan zijn einde. In Stuttgart beginnen de ingenieurs langzaamaan kaal te worden, door de eindeloze aantallen variaties die ze moeten opdromen. Gelukkig is het werk niet voor niets geweest, want de 911 Speedster schijnt alle opgedane kennis en techniek in één fraai pakket te willen binden.

De nieuwe 911 Speedster moet binnen nu en een jaar in de verkoop gaan. Volgens de Britten rijden er momenteel al talloze gecamoufleerde prototypes rondt, om de laatste kinderziektes uit de auto te helpen en ervoor te zorgen dat het inderdaad de verfijning wordt waarvan menig Porsche-fanaat droomt. Autocar weet eveneens te vertellen dat de 911 Speedster in een grotere oplage dan de vorige Speedster (997) geproduceerd zal worden. Waar er 356 stuks van de 997 werden gemaakt, zal de huidige generatie Speedster dit aantal overschrijden. Porsche maakt er echter niet meer dan 2.000.

Hoewel de fijne details nog niet op tafel liggen, deelt de productieversie van de nieuwe 911 Speedster naar verluidt zijn basis met de 911 GT3 (rijtest). Daarbij produceert de ongeblazen 4-liter zescilinder “meer dan 500 pk” en krijgt de Speedster mogelijk dezelfde handgeschakelde zesbak als de GT3.