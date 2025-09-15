Elektrische Volkswagen Golf nóg verder uitgesteld

Wil je een ID. Golf? Dan kun je lang wachten.

Vorige week stond op de IAA – weliswaar gecamoufleerd – de Volkswagen ID. Polo. Deze auto komt volgend jaar op de markt. Maar hoe zit het met de ID. Golf…? De ID.3 is alweer 6 jaar op de markt en een nieuwe ID. Golf zou de verkopen een serieuze boost kunnen geven. Je zou dus zeggen: de ID. Golf kan niet snel genoeg komen.

Toch moeten we nog heel lang wachten op de elektrische Golf. Deze auto zou sowieso pas in 2029 komen en nu is ‘ie naar verluidt weer uitgesteld. Automotive News Europe heeft vernomen dat de ID. Golf nog eens negen maanden vertraging oploopt.

Dit zou te maken hebben met het ombouwen van de fabriek in Wolfsburg. Zoals je misschien weet is de financiële situatie van Volkswagen niet optimaal op dit moment. Het ombouwen van de fabriek loopt om budgetaire redenen vertraging op, en daarmee ook de ID. Golf.

Dat de auto (hoogstwaarschijnlijk) ID. Golf gaat heten weten we trouwens pas sinds twee weken. Toen onthulde Volkswagen dat de ID.2 geen ID.2 gaat heten, maar ID. Polo. Dan kun je dus zelf wel invullen hoe de elektrische Golf gaat heten.

Verstokte liefhebbers van verbrandingsmotoren hoeven niet te treuren, want Volkswagen zal de normale Golf ook nog zo lang mogelijk blijven bouwen. De ID. Golf is dus niet de vervanger van de huidige Golf, voor alle duidelijkheid. Wel moet de productie van de normale Golf straks uitwijken naar Mexico, om plaats te maken voor de ID. Golf in Wolfsburg.

Daarmee herhaalt de geschiedenis zich, want de productie van de Kever werd ook nog in Mexico gebouwd, lang nadat de productie in Duitsland gestopt was. Het verschil is dat de Golf nog wél gewoon leverbaar blijft in Europa.