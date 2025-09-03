Amsterdammers moeten meebetalen aan elektrische vuilniswagens

Deze vuilniswagens moeten niet alleen voor schonere straten zorgen, maar ook voor schonere lucht.

Amsterdam wil graag een schone stad zijn. En dan hebben we het vooral over de CO 2 -uitstoot en de luchtkwaliteit. Het opruimen van afval lijkt wat minder prioriteit te hebben, als je ziet hoeveel troep er soms op straat ligt in Amsterdam. Maar dat geheel terzijde.

Amsterdam gaat de stad op meerdere manieren schoner maken, namelijk met elektrische vuilniswagens. Als alle ondernemers elektrisch moeten rijden, dan moet de gemeente zelf natuurlijk ook het goede voorbeeld geven. Amsterdam heeft daarom 40 elektrische vuilniswagens besteld bij DAF, die volgend jaar in gebruik worden genomen.

De Amsterdammer zal voor een deel van de kosten moeten opdraaien. Vanaf 2026 zal de afvalstoffenheffing namelijk omhoog gaan. Met welk bedrag is nog niet bekend. Momenteel betaal je als alleenstaande Amsterdammer €352 per jaar, en als meerpersoonshuishouden €469 per jaar.

Amsterdam wil dat er in 2030 alleen nog maar elektrisch wordt gereden in de stad. Tegen die tijd moeten ze zelf dus ook al hun voertuigen elektrisch hebben. Dat zal nog best lastig worden, zo laat wethouder Hester van Buren weten in een update. De gemeente heeft te maken met lange aanbestedingstermijnen en van sommige voertuigen, zoals sleepwagens, is er überhaupt nog geen elektrische variant.

De laadinfrastructuur is ook nog een dingetje. Zoals het er nu voor staat gaat het knap lastig worden om in 2030 genoeg laadcapaciteit te hebben. Wellicht zijn de doelstellingen van Amsterdam toch iets te ambitieus.

