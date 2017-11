Welke liefhebber gaat er met deze hot hatch vandoor?

Wel een zak met geld meenemen.

Hij is niet te missen in een straatbeeld, heeft een felle Vtec onder de kap, komt met alle denkbare opties én beschikt over een handgeschakelde versnellingsbak. Ik heb het natuurlijk over de Honda Civic Type R. Het betreft hier een gloedjenieuw exemplaar, die sinds augustus 2017 geregistreerd staat.

De pittige Jap wacht al een aantal maanden op een nieuwe eigenaar. Het is dan ook lastig te verkopen. Enkel een echte liefhebber met een gevulde portemonnee zal zich over een auto als deze ontfermen. De 320 pk sterke hatchback is alles behalve anoniem. Heftige spoilers, dikke bumpers en een felle sound maken deze Civic Type R een waar beest.

De auto is wit van kleur, met rode accenten. Een typische Type R-uitvoering zou je kunnen zeggen. Met een prijs van 57.480 euro is de Aziaat echter alles behalve goedkoop. Daar staat wel iets unieks tegenover. Bovendien kun je vertellen op verjaardagen dat de Type R een tijd van 7:43.80 (video) wist neer te zetten op de Nürburgring. Met deze tijd had Honda een record in handen.

De specificaties zijn dan ook meer dan prima. 0-100 in 5,7 seconden en een top van maar liefst 272 km/u. Bovendien is het weer eens wat anders dan de zoveelste Mégane RS of Golf R. Maar ja, die prijs he.. De advertentie check je HIER.