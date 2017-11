Het dak gaat eraf met de Corvette ZR1 Convertible

De versie die je moet hebben.

Slechts enkele weken na de onthulling van de Corvette ZR1 in Dubai, heeft Chevrolet ook wat in petto voor het thuisfront. De nieuwe Corvette ZR1 Convertible zal op de LA Autoshow zijn werelddebuut maken.

Met deze keuze kiest Chevrolet voor een andere strategie. De vorige ZR1 was er immers niet als Convertible. Sterker nog, de laatste ZR1 waar het dak eraf kon was het originele model uit 1970. Het dak kan worden geopend of gesloten met een snelheid tot 50 km/u.

Chevrolet heeft er alles aan gedaan om de verbluffende prestaties van de Coupé ook naar de Convertible te brengen. Zo weegt de Convertible slechts 27 kg meer in vergelijking met zijn dichte broer. De prestaties zijn volgens Chevrolet dan ook gelijk. Dit betekent 766 pk en 969 Nm koppel uit een 6.2 supercharged V8. 0-100 in iets meer dan drie tellen en een top van -schrik niet- 341 km/u. De supercar is verkrijgbaar met een 10-traps automaat of een handbak.

Zowel de ZR1 als de ZR1 Convertible zijn vanaf het voorjaar van 2018 verkrijgbaar. De Corvette ZR1 kost in Amerika 119.995 dollar exclusief lokale belastingen. De ZR1 Convertible start bij 123.995 dollar.