Hoe je een Safari Porsche 911 echt gebruikt

Tuthill Porsche ging met een aantal Safari 911’s naar Afrika, mooie beelden!

Tuthill, zou je die naam ergens van moeten kennen? Ja, natuurlijk. Want zij deden het meeste werk aan de Singer ACS, je weet wel die echt goed gelukte moderne 911 Safari.

Maar daarnaast is de eigenaar van Tuthill ook al zeer lang een ‘verfraaier’ van Porsches. En een fervent rally-liefhebber. Dit komt samen in de 911 Safari projecten die bouwt voor ongetwijfeld vermogende klanten. Dat deze niet alleen bedoeld zijn om mee te pronken in Londen, LA of New York zie je in deze registratie van de Safari Rally 2022 in Kenya.

Je moet er even de tijd voor nemen, maar het is de moeite waard!

via: Tuthill Porsche